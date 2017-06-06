Модернизация оборудования даст компаниям налоговый выигрыш

6 июня. FINMARKET.RU - Газета "Ведомости" пишет о том, как будет работать инвестиционная, обещанная премьер-министром Дмитрием Медведевым в апреле всем компаниям, вкладывающимся в модернизацию. Предложения Минфин уже внес в правительство, подлинность поправок в налоговый кодекс изданию подтвердил федеральный чиновник.

Льгота касается инвестиций, направленных на покупку, модернизацию, реконструкцию производства – кроме расходов на его ликвидацию, пишут "Ведомости". Эти расходы будут напрямую уменьшать самна прибыль. Общий налог на прибыль может быть уменьшен максимум на 50%. Его региональная часть (17% из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18%) – не больше чем на 45% расходов, вычет не может превысить разницу между общей суммой налога и налога, рассчитанного по ставке 5%. Это нужно, чтобы вычет не оказался больше, чем весь налог, объясняют эксперты издания. Федеральную часть налога компания может уменьшить на 5% расходов, для нее ограничений нет – она может быть снижена до нуля. Регионы смогут сами решить, будут ли они вводить у себя такую льготу.

Льгота будет действовать до конца 2027 г. Компании хотят быстрее списывать расходы на капитальные вложения, на это и направлен законопроект, передал через пресс-службу директор департамента Минфина Алексей Сазанов.

Бюджету льгота станет дорого – 1,4 трлн руб. в год, такова оценка Минфина, ссылающегося на экспертов, из них 1,2 трлн теряют регионы. Источники финансирования потерь бюджетов определить сейчас невозможно, признается Минфин в финансово-экономическом обосновании проекта.

Ограничений по отдельным отраслям нет, но распространяться льгота будет только на оборудование 3–7-й амортизационных групп (здания, машины, транспорт, оборудование со сроком использования от 3 до 20 лет). Компания должна выбрать, получать налоговый вычет или пользоваться амортизацией, иначе сумма инвестиций уменьшала бы налог дважды. Если выбрать вычет, отказаться от него можно только спустя три года. Проверить, может ли компания претендовать на вычет, налоговики смогут во время камеральных проверок, сказано в законопроекте.