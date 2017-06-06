Незаконная выдача потребзаймов может стать уголовно наказуемой

6 июня. FINMARKET.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть вопрос о введении уголовной ответственности за незаконную деятельность по выдаче потребительских займов в случае, если это правонарушение было совершено повторно.

Минфин, Минэкономразвития, МВД, Роспотребнадзор совместно с Генпрокуратурой и Центробанком должны в срок до 10 октября обеспечить внесение в законодательство изменений, увеличивающих административный штраф для должностных лиц, которые нелегально осуществляют деятельность по предоставлению потребительских займов. Кроме того, ведомства должны подготовить поправки, вводящие уголовную ответственность для должностных лиц и возможность административного приостановления деятельности юрлиц в случае, если такое правонарушение было совершено повторно.

Д.Медведев также в срок до 10 октября поручил правительству совместно с ЦБ подготовить изменения, предусматривающие снижение предельного размера долга заемщика перед микрофинансовой организацией, по достижении которого кредитор не вправе начислять проценты и штрафы до полного погашения задолженности.

С 1 января 2017 года по краткосрочным потребительским займам МФО ограничено начисление процентов - не более трёхкратного размера суммы займа вне зависимости от фактической длительности его использования. А в том случае, если человек не может обслуживать заём и возникла просрочка, начисленные проценты вместе с пенями и штрафами не могут превысить двукратного размера остатка задолженности по займу.

Кроме того, правительство и ЦБ совместно с АИЖК должны обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих запрет на заключение с гражданином договора займа, исполнение обязательств по которому обеспечено ипотекой, лицом, не являющимся единым институтом развития в жилищной сфере или его уполномоченной организацией, включённой в соответствующий перечень.