5 июня. FINMARKET.RU - К поиску экстремизма в Интернете привлекут ветеранов боевых действий и силовых структур. Такой пункт, по информации "Независимой газеты" , есть в будущей госпрограмме по противодействию запрещенному контенту, которую готовят в Общественной палате (ОП) России. По данным проекта "МедиаГвардия", экстремисты и вербовщики террористических организаций действуют в основном в отечественных соцсетях - именно с них и предлагается начать зачистку.

В ОП указывают, что на общедоступных сайтах в Интернете все чаще стала появляться запрещенная или сомнительная информация. Основной упор делается на ее потребление самой податливой аудиторией - молодежной.

По словам члена ОП Дмитрия Галочкина, ветераны - действительно самая активная часть гражданского общества. Зампред Всероссийской общественной организации военных "Боевое братство" Геннадий Шорохов подтвердил заинтересованность ветеранов в розыске онлайн-нарушителей. Он отметил, что многие бывшие силовики и сейчас активно участвуют в антиэкстремистских мероприятиях, например проводят профилактическую работу в школах.

Ранее к мониторингу соцсетей власти пытались привлечь блогеров, но многие из них отказались помогать силовым структурам. Это и неудивительно, ведь поиски сетевых экстремистов зачастую приводят к тому, что под статьи Уголовного кодекса подпадают и сами деятели блогосферы.

В своей программе ОП предлагает сделать упор на поисках "уроков" так называемого украинского сценария, специфике сетевого воздействия запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) и суицидальных группах. Представители ОП, кстати, убеждены, что вовлечение молодежи в исламский радикализм продолжает оставаться массовым, о чем свидетельствует и официальная статистика.

Интернет-проект "Медиа-Гвардия", в свою очередь, провел исследование наиболее популярных мест для распространения радикалами их подрывных идей.

В этом докладе говорится, что около 91% пользователей ежедневно посещают свои странички в соцсетях - в среднем они проводят в онлайне 5-10 часов. Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется сеть "ВКонтакте", ее ежемесячная аудитория превышает 90 млн человек. "Около 41% из них - подростки возрастом от 14 до 21 года", - говорится в отчете. Следом по популярности идут "Одноклассники", где эксперты насчитали около 73 млн активных пользователей. В Instagram сидят примерно 22 млн человек, в Facebook - 19 млн, в Twitter - 8 млн россиян. По словам руководителя "МедиаГвардии" Анны Рогачевой, в международных соцсетях не так много экстремистского или другого запрещенного контента - а все потому, что они рассчитаны на более зрелую аудиторию.