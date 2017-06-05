Голикова: пенсионный возраст можно было повысить давно

5 июня. FINMARKET.RU - Глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова считает, что пенсионныйможно было повысить давно. Об этом она заявил в интервью "Известиям".

"Мы всё время это обсуждаем в контексте сбалансированности обеспечения Пенсионного фонда России. До тех пор пока эту тему обсуждают только финансисты, доверия со стороны населения не будет, потому что население рассматривает этот вопрос как возможность государства решить финансовые проблемы за счет граждан", - сказала Т.Голикова.

Как отметила глава Счетной палаты, "нужно говорить не о том, что в России увеличивается продолжительность жизни, что имеет место, а что увеличивается продолжительность трудоспособного возраста". "Нужно мыслить именно в этом направлении и думать, в каких условиях жил и трудился соответствующий гражданин. И схему выстраивать исходя из увеличения трудоспособного возраста", - подчеркнула Т.Голикова.

По ее мнению решение. если решение о повышении пенсионного возраста будет принято, то "в краткосрочном периоде мы получим улучшение сбалансированности пенсионного фонда. Но подчеркну, что это в краткосрочном периоде, ведь пенсионный взнос — это отложенная заработная плата". Это значит, что она должна быть выплачена работнику после того, как он выйдет на пенсию.

Она также обратила внимание на проблему пенсионеров-"досрочников".

"С другой стороны, среди наших пенсионеров 25% — досрочники. Мы ничего не предполагаем с ними делать? Я не говорю, что их нужно ущемить в правах, но замолчать эту тему невозможно. Ведь выплаты им мы будем делать за счет тех, кому мы увеличим пенсионный возраст", - задалась вопросом Голикова..