На электронные трудовые книжки в первую очередь перейдут вахтовики

5 июня. FINMARKET.RU - Электронныемогут появиться в первую очередь у россиян, работающих удаленно или вахтовым методом. О том, что двигаться нужно именно в этом направлении, в интервью "Российской газете" заявил глава Роструда Всеволод Вуколов.

По его словам, человек, который приезжает из одного региона России в другой или работает дистанционно, должен быть застрахован от рисков того, что работодатель не исполнит своих обязательств. В этом, как считает глава Роструда, могут помочь электронные трудовые договоры и электронные же трудовые книжки. "Таким образом, работник будет иметь гарантии", - уточнил глава Роструда.

По мнению В.Вуколова, этот вопрос надо рассматривать шире. "Электронно-кадровое делопроизводство отстает, к примеру, от электронного налогового производства, от каких-то других сфер нашей жизни. Поэтому, мне кажется, что внедрение в целом электронного кадрового оборота, это, конечно, направление, в котором нужно двигаться. И мы не должны упустить время в этом вопросе", - подчеркнул руководитель Роструда.

Ранее о необходимости введения электронных аналогов трудовых книжек заявлял глава Сбербанка Герман Греф. По его словам, традиционный вариант уже давно неудобен ни гражданам, ни работодателям, которые тратят на заполнение бумажных трудовых книжек огромные ресурсы.