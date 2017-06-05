Московский опыт благоустройства перенесут на другие города

5 июня. FINMARKET.RU - Этим летом во всех крупнейших городах России - от Калининграда до Владивостока - развернутся беспрецедентные работы по реконструкции улиц, парков, площадей, набережных и дворов. К осени в 40 региональных центрах, 10 из которых города-миллионники, должны быть благоустроены 210 знаковых общественных мест, а также территории дворов, рассказал "Ведомостям" гендиректор Агентства ипотечно-жилищного кредитования (АИЖК) Александр Плутник.

По данным Минстроя, в этом году из федерального бюджета на программу выделено 26 млрд руб. и еще 16 млрд руб. дадут регионы и муниципалитеты. Общая сумма затрат составит 42 млрд руб. Две трети пойдет надворов в городах по всей России, одна треть - на знаковые места, выбранные по итогам опросов горожан, сказал "Ведомостям" министр строительства России Михаил Мень. Кроме того, предполагается привлечение внебюджетных источников и даже прямое софинансирование жителями. "Это беспрецедентный уровень расходов и работы", - отметил М.Мень. Но все это лишь часть федерального проекта по формированию качественной городской среды по всей стране. Заняться им в мае 2016 г. поручил президент Владимир Путин.

Стандарты благоустройства российских городов и дизайн-концепции 210 территорий по всей России разрабатывает по заказу АИЖК КБ "Стрелка" Александра Мамута, раньше делавшее то же самое для Москвы.

Все началось с подготовки к чемпионату мира по футболу, который в следующем году пройдет в России. В 2016 г. "Стрелку" привлекли к разработке концепций площадок публичного просмотра матчей мундиаля в 40 крупнейших городах, рассказывал тогда "Ведомостям" сотрудник этого консалтингового бюро. Предполагалось, что площадка разместится в одном из любимых горожанами мест и будет сочетать форматы фан-зоны и парка культуры, а просмотр матчей можно будет дополнить культурной и спортивной программой, говорил он. Чиновник мэрии Белгорода рассказывал газете, что дизайн-проект такого места "Стрелка" обещала прислать к маю 2017 г.

Но потом планы изменились. Фан-зоны ЧМ-2018 появятся в 11 городах, принимающих матчи, объявила FIFA. Они не везде совпадают с территориями, для которых создает дизайн-проекты "Стрелка". По словам представителя FIFA в России, оргкомитет не сотрудничает с КБ "Стрелка". Программу благоустройства решили не связывать напрямую с чемпионатом мира, объяснил "Ведомостям" федеральный чиновник.

Кроме того, на четыре, принимающих чемпионат, - Москву, Санкт-Петербург, Казань и Сочи, новая федеральная программа не распространяется, потому что они и так много занимаются городской средой, говорит представитель "Стрелки". Зато в оставшихся семи городах - Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону, Калининграде, Нижнем Новгороде, Волгограде и Екатеринбурге благоустройство пройдет.

"Чемпионат можно использовать как стимул, но задача намного шире и масштабнее - изменить качество жизни в городе, что в конечном итоге приведет к изменению экономики в стране", - объясняет партнер КБ "Стрелка" Далия Сафиуллина.

В Минстрое очень рассчитывают на привлечение внебюджетных средств помимо выделенных из бюджета. "Это может быть брендирование территорий, например какой-то двор или сквер благоустроит какая-то компания и повесит там свой логотип, почему нет?" - предполагает М.Мень.