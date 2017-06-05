Меняется система расчета предельных ставок по кредитам

5 июня. FINMARKET.RU - ЦБ неожиданно поддержал давнюю инициативу банковского сообщества — ограничить влияние крупнейших игроков рынка на формирование общерыночных предельно допустимых ставок по кредитам населению. Планируется, что законопроект, ограничивающий долю крупнейших игроков при формировании регулятором ПСК, будет рассмотрен Госдумой уже летом, рассказали "Коммерсанту" депутаты и банкиры, знакомые с ходом обсуждения документа. Речь идет о поправках к закону "О потребительском кредите (займе)" в части правил расчета ПСК. Доля каждого банка при расчете ПСК будет ограничена 20%.

ПСК применяется регулятором для ограничения ставок по розничным кредитам со второй половины 2015 года.при кредитовании не имеют права превышать рассчитываемый ЦБ уровень более чем на треть. ПСК включает ставку, страховку и иные платежи по кредиту. ЦБ ежеквартально рассчитывает значения ПСК на основании мониторинга реальных процентных ставок банков, МФО, КПК и др. (средневзвешенное значение с учетом доли рынка не менее чем по 100 крупнейшим кредиторам по соответствующей категории либо не менее чем по одной трети кредиторов).

Поскольку при расчете ПСК учитывается доля рынка, банковское сообщество давно добивалось введения ограничений, так как крупные банки существенно понижают общий уровень ставок.

Еще в письме ассоциации региональных банков "Россия" в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) от 2016 года было указано, что такое влияние "негативно сказывается на конкуренции" и приведет к вытеснению с рынка других кредиторов. Еще раньше банковское лобби в лице Ассоциации российских банков предлагало ограничить долю рынка при расчете ПСК в 10%. Такую цифру поддержала и ФАС, поскольку именно с этого уровня положение игрока на рынке считается доминирующим.

Но решение оставалось за ЦБ. "Регулятор почти год тормозил принятие нормы и в итоге согласился только на 20%",— сообщил "Коммерсанту" собеседник, знакомый с ходом обсуждения законопроекта.

"Если такая норма будет принята, банки получат возможность варьировать ставками в большем диапазоне, в том числе выдаватькатегории "заемщики", которые пока не пропускает наша риск-модель",— отметил председатель правления ОТП-банка Илья Чижевский. По словам собеседников газеты, предварительные расчеты показывают: ограничение доли одного Сбербанка при расчете ПСК даст прибавку 1-2 процентных пунктов. Среднерыночные значение ПСК, по данным ЦБ, для договоров, заключаемых в третьем квартале 2017 года, по кредитным картам достигают 29,6%, по кредитам наличными — 26,5%.