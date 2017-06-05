Участники рынка придумали, как решить проблему самозанятых

5 июня. FINMARKET.RU - Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложит правительству способ решения проблемы пенсионного обеспечения самозанятого населения, прежде всего индивидуальных предпринимателей (ИП). О подготовке специальной программы по этому вопросу "Известиям" в кулуарах ПМЭФ-2017 рассказал глава АНПФ Сергей Беляков. Сейчас самозанятые уплачивают взносы в пенсионную систему по специальной формуле, в среднем это всего 24 тыс. в год. Таких взносов недостаточно, чтобы в будущем выплачивать им достойную пенсию, поэтому нагрузка по дофинансированию ложится на бюджет и бизнес. АНПФ предлагает вместо взносов в ПФР передать ИП пенсионному рынку. Предлагаемая мера существенно снизит нагрузку на ПФР и привлечет в НПФ дополнительные 100 млрд рублей.

По замыслу АНПФ, самозанятым необходимо предложить выбор: либо оставить всё как есть и делать маленькие взносы в Пенсионный фонд, но и рассчитывать на низкие, либо перевести тариф страховых взносов полностью из распределительной части обязательного пенсионного страхования (ОПС) в негосударственный пенсионный фонд. По оценкам ассоциации, приток ИП в систему может составить 100–300 тыс. человек в год.

"Пенсионный фонд в этом году отказал более чем тысяче человек в начислении пенсии из-за того, что они не сделали достаточно взносов. То же самое с самозанятыми: они делают меньше взносов в систему, чем нужно для формирования пенсии. Мы предлагаем рассмотреть возможность полного перехода таких граждан на негосударственное пенсионное обеспечение", — рассказал он об инициативе АНПФ. По его словам, эта идея войдет в пакет предложений ассоциации правительству.

С.Беляков пояснил, что солидарный принцип системы в случае с самозанятыми нарушается. Их взносов недостаточно для выплаты им пенсий. Если такой гражданин зарабатывает около 30 тыс. рублей в месяц, то его отчисления в ПФР по действующей формуле составляют всего 2 тыс. рублей — вряд ли кто-нибудь согласился бы на такую пенсию, отметил С,Беляков. Поэтому ПФР приходится доводить их пенсии до приемлемого уровня за счет отчислений, которые делаются с зарплат обычных наемных сотрудников. Это приводит к разбалансировке всю систему.

"Если самозанятые граждане претендуют на то, чтобы получать пенсию, то они должны отчислять взносы в том объеме, который позволит формировать им достаточную пенсию. Сохранение нынешней ситуации приводит к серьезным дисбалансам", — рассказал о существующей проблеме президент АНПФ.

Пора прекратить ущербную практику субсидирования пенсий индивидуальных предпринимателей за счет работников других отраслей и пенсионеров, согласился с предложением АНПФ член совета директоров "НПФ Согласие" Андрей Неверов.

Предложенная АНПФ мера поможет решить проблему с ИП, пусть и не в полной мере, — оценил идею руководитель отдела УК "СОЛИД Менеджмент" Сергей Звенигородский. По его мнению, культуры заботы о своей пенсии в России пока нет — это и будет главным препятствием.