Без США соглашение по климату будет неработоспособным - Путин

2 июня. FINMARKET.RU - Без участияи других ключевых стран никакие соглашения по климату не будут работоспособными, считает президент РФ Владимир Путин.

"Если такие страны - крупные эмитенты, как Соединенные Штаты, не будут совсем работать, то тогда вообще никакоев этой сфере не удастся согласовать и подписать", - заявил В.Путин в пятницу на пленарном заседании ПМЭФ, отвечая на вопросы модератора.

"Поэтому надо исходить из того, что есть, и стремиться к тому, чтобы эту работу (по сохранению климата) наладить в конструктивном ключе", - подчеркнул глава российского государства.

При этом, по его мнению, американский президент мог бы не выходить из парижских соглашений по климату, а внести в них изменения.

"На мой взгляд, можно было бы и не выходить из парижских соглашений, потому что они носят рамочный характер. А по сути, что можно было сделать - можно было бы изменить обязательства Соединенных Штатов в рамках этих парижских соглашений", - сказал В.Путин.

"Но обратно ведь пленку не отвернешь. То, что сказано - уже сказано. Нужно думать, как жить дальше", - сказал глава государства, подчеркнув, что проблему глобальных изменений климата в любом случае нужно решать.

Однако президент считает, что у мирового сообщества еще есть время для того, чтобы прийти к договоренностям по проблеме глобального потепления.

"Это соглашение, оно даже еще не вступило в силу. Оно должно вступить в силу с 2021 года. Так что у нас еще есть время, если мы все будем конструктивно работать, мы еще сможем о чем-то договориться", - сказал В.Путин.

Он добавил при этом по-английски: "Don't worry be happy".

Зато после решения США выйти из Парижского соглашения по климату любые погодные катаклизмы, включая пятничный снег в Москве и холод в Петербурге, можно будет свалить на президента Дональда Трампа, пошутил Владимир Путин.

На пленарном заседании президенту был задан вопрос, как он относится к объявленному Д.Трампу решению выйти из Парижской конвенции.

"Кстати говоря, мы должны быть благодарны президенту Трампу. Вот сегодня в Москве снег, говорят, даже был, а здесь дождь и холодина такая. Можно теперь всегда свалить на него и на американский империализм, что это все они виноваты. Но мы этого делать не будем", - сказал В.Путин.

Выход США из Парижского Соглашения по климату - это негативный сигнал для мирового сообщества, но ожидать цепной реакции по выходу других стран не стоит, заявил глава Минэнерго Александр Новак в интервью "России24".

"Это серьезный очень негативный сигнал. Но я не думаю, что будет цепная реакция со стороны других стран", - сказал российский министр.

По словам А.Новака, США является крупным производителем выбросов СО2. Поэтому решение о выходе и о том, заменит эту страну, еще требует анализа. Тем не менее, компании самостоятельно повышают эффективность и снижают объемы выбросов углерода в атмосферу.

А.Новак напомнил, что по стандартам ООН выход из соглашения должен осуществляться в течение трех лет.

Для России важнее, чтобы Парижское соглашение по климату было ратифицировано основными торговыми партнерами, а не США, считает глава Минприроды Сергей Донской.

"Для нас в большей степени имеет значение факт ратификации Парижского соглашения не США, а нашими основными торговыми партнерами. Мы, прежде всего, должны учитывать климатические стратегии в области низкоуглеродного развития стран БРИКС, ЕС, Норвегии, Японии, Республики Корея и других стран. Их реализация может привести к введению ограничений на импорт в эти страны продукции в связи с высоким уровнем выбросов парниковых газов в процессе ее производства", - отметил С.Донской, слова которого приводятся в пресс-релизе Минприроды.

В рамках ПМЭФ С.Донской обсудил стратегию реализации Парижского соглашения со своим немецким коллегой, статс-секретарем Федерального министерства окружающей среды, охраны природы, строительства и безопасности ядерных реакторов ФРГ Йохеном Фласбартом.

С.Донской отметил, чтопланирует ратифицировать Парижское соглашение до 2020 года, хотя окончательное решение с учетом влияния правил по его реализации будет принято не раньше января 2019 года.

Накануне Д.Трамп объявил о выходе Вашингтона из Парижского соглашения по климату, что было критически воспринято многими мировыми лидерами.

Некоторые страны мира, в том числе Япония и некоторые страны Восточной Европы, испытывают удовлетворение в связи с решением президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату, считает директор Центра энергетики и окружающей среды Института конкурентного предпринимательства (Center for Energy and Environment at the Competitive Enterprise Institute) Майрон Эбелл.

"Какова реакция мира? Повсеместное возмущение и негодование. Но втайне, а иногда даже открыто, некоторые страны очень и очень довольны", - сказал в интервью "Интерфаксу" М.Эбелл, возглавляющий команду по реформированию Агентства по охране окружающей среды США и формирующий климатическую повестку администрации Д.Трампа.

"Япония - прекрасный пример страны, которая испытывает заметное облегчение от того, что США меняют направление движения", - отметил он.

Кроме того, по словам М.Эбелла, восточноевропейские страны, "на самом деле, на стороне США".

"Единственная причина, по которой они следуют повестке ЕС, это их зависимость от выплат из бюджета ЕС, это финансирование необходимо им и для развития, и для поддержания инфраструктуры. Они выражают согласие лишь постольку, поскольку экономика их стран зависит от соответствующих трансфертов", - считает эксперт.

По его мнению, многие развивающиеся страны готовы заниматься проблемами климата лишь при условии получения субсидий на реализацию своих проектов из Зеленого Климатического Фонда ООН и откажутся от этих инициатив, если не получат финансирования.

"Индия - хороший пример страны, которая поддерживает тему глобального потепления в надежде, что ей заплатят, - сказал М.Эбелл. - Индия заявляла, что она будет снижать выбросы ровно столько, сколько будет получать соответствующее финансирование".

"Многие, в основном бедные, страны не присылали бы делегации на ежегодные (климатические - ИФ) конференции, если бы не Зеленый Климатический Фонд и обещания щедрых субсидий, которые должны составить $100 млрд к 2020 году, хотя на текущий момент в него поступило совсем немного денег", - отметил эксперт.

Он напомнил, что президент Д.Трамп заявил, что он не будет просить конгресс выделить деньги в Зеленый Климатический Фонд. "Это даже не важно - будет ли он просить об этом, поскольку Конгресс никогда не выделит и цента для Зеленого Климатического Фонда", - подчеркнул М.Эбелл.

"Поэтому я думаю, что, как только развивающиеся страны мира поймут, что Зеленый Климатический Фонд - это лишь утопия, они начнут довольно быстро выпрыгивать из вагона, не дожидаясь его полной остановки", - прогнозирует эксперт.

Выход США из Парижского соглашения по климату может привести к тому, что мировые температуры повысятся на 0,3 градуса по Цельсию в худшем случае к 2100 году, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой специалиста Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

По словам куратора климатических и погодных программ в ВМО ООН Деона Тербланша, на увеличение температуры влияет множество факторов, а несоблюдение США условий международного соглашения, подготовленного в Париже и принятого почти всеми странами мира, грозит максимальным повышением температуры на 0,3 градуса по Цельсию. При этом он отметил, что это решение может также оказать и иное влияние на, однако пока речь идет лишь о предварительных подсчетах.

Д.Тербланш также сообщил, что ВМО ООН пока не разработал иную модель для прогнозов с тех пор, как президент США Дональд Трамп объявил о решении вывести США из соглашения.

Как отмечает агентство, парижское соглашение было разработано, в том числе, для того, чтобы не допустить повышение температуры более чем на 2 градуса по Цельсию к концу XXI века.