В собрания собственников жилья в Москве хотят участвовать регистраторы

2 июня. FINMARKET.RU - В Москве к организации процесса голосований по программе реновации хотят подключиться участники финансового рынка.

Как стало известно "Коммерсанту" , СРО ПАРТАД (саморегулируемая организация регистраторов) обратилась с письмом на имя председателя комитета по жилищной политике и ЖКХ Госдумы Галины Хованской с предложением задействовать профессионалов, специализирующихся на учете прав собственности акционеров, в проведении общих собраний собственников (ОСС) жилья в рамках голосования по программе реновации.

Профучастники исходят из того, что концепции "учета мнений" через "Активный гражданин" и МФЦ, которая потенциально содержит возможность манипуляций и нарушений прав собственности граждан, нужно противопоставить механизм "волеизъявления собственника" - то есть живого голосования на ОСС. "В целях обеспечения защиты прав и законных интересов граждан, а также предотвращения манипуляций и нарушения процедур проведения ОСС к их проведению необходимо привлекать профессиональные организации с наличием соответствующего опыта и ответственности", - считает глава ПАРТАД Петр Лансков. Регистраторы по закону несут не только административную, но и лицензионную, и имущественную ответственность за свою деятельность применительно к акционерным обществам.

В письме предлагается применять аналогичные меры ответственности и в связи с осуществлением функций администраторов ОСС.

По нормам Жилищного кодекса (ЖК) с инициативой проведения ОСС может выступить собственник либо инициативная группа собственников, а организациейдолжна заниматься управляющая компания. "За подсчет голосов отвечают инициатор собрания и тот, кто будет подписывать протокол. Санкции возможны только в случае наличия признаков состава преступления по ст. 327 УК РФ (подделка документов), а также если кто-то из собственников сочтет, что его права и интересы существенно нарушены, и решит подать в суд на оспаривание протокола. В этом случае бремя доказательств нарушений будет лежать на нем", - отмечает активист "Штаба защиты москвичей" от Савеловского и Тверского районов Яков Якубович. Однако, по его словам, чаще с инициативой проверки и оспаривания результатов голосования выступают органы жилищного надзора (например, Мосжилинспекция), причем известны случаи превышения ими своих полномочий в рамках таких проверок.

Как ожидается, значительная часть общих собраний собственников будет проводиться в ближайшее время. "Большая часть домов, которые проводят собрания, это те, кто категорически против участия в программе реновации. Другая часть решившихся на ОСС - те, кто не включен в списки для голосования, но хотел бы вступить в программу, однако таких значительно меньше", - поясняет Я.Якубович.

По словам активистов, выступающих против участия их домов в программе реновации, жители некоторых домов привлекают к организации и проведению ОСС профессиональных юристов, что предполагает оплату услуг. Регистраторы же готовы оказывать услуги бесплатно, следует из письма ПАРТАД.

Пока официального ответа от главы думского комитета по жилищной политике и ЖКХ в ПАРТАД не поступало. Но в беседе с "Ъ" Г.Хованская отметила, что инициатива направлена не вполне по адресу, так как процедурами организации ОСС Госдума не занимается. "Регистраторам нужно обратиться с предложением в управы, которые по закону должны содействовать проведению собраний, но занимаются этим не очень охотно. Кроме того, можно выходить и на конкретные дома. Особенно на те, которые колеблются, участвовать им в программе или нет. Им часто требуется помощь - как составить протокол, как подсчитать. Если регистраторы им помогут, то будет хорошо", - сказала Г.Хованская.