Регистрация недвижимости существенно ускорится

2 июня. FINMARKET.RU - Федеральная нотариальная палата выступила с инициативой создать отдельный канал связи для оперативного взаимодействия Росреестра и нотариусов. Эта новость прозвучала на "круглом столе" в Совете Федерации по проблемам регистрации недвижимости, пишет "Российская газета"

Специальные линии нужны для регистрации недвижимости. Права на жилье регистрируются в Росреестре, но оформлять сделку с недвижимостью лучше через нотариуса: это защитит человека от обмана. К тому же сейчас часть наиболее "чувствительных" сделок удостоверяется у нотариуса в обязательном порядке. Например: переход из рук в руки доли в квартире.

По словам представителей нотариата, на случай технических сбоев и проблем со связью необходимо обеспечить внеочередной прием нотариусов в отделениях Росреестра через специально предназначенные для этого окна. Отдельный вход для нотариусов нужен, чтобы жестко соблюдалисьрегистрации недвижимости.

Если гражданин оформляет покупку квартиры через нотариуса, то зарегистрировать покупку должны гораздо быстрей. Самый удобный на сегодня вариант - подать заявление о госрегистрации прав начерез нотариуса в электронном виде. В этом случае срок регистрации составляет всего один рабочий день.

Президент Федеральной нотариальной палаты Константин Корсик отметил, что граждане оценили законодательные новации. Число сделок с недвижимостью, удостоверенных нотариусами в 1-м квартале нынешнего года, превысило отметку в 204 тыс., а это 30 % от суммарного количества таких сделок в прошлом году.

Все чаще сделки оформляются в электронной форме. Так, за 1-й квартал т.г. число электронных заявок практически сравнялось с количеством заявлений, направленных нотариусами на бумажном носителе, - 43% и 57% соответственно.

Благодаря развитию Единой электронной системы нотариата каждый нотариус предоставляет услуги в режиме "одного окна", обеспечивая не только повышенную правовую защищенность сделки, но и комфортный и быстрый сервис, рассказывают в ФНП.

А с 1 января 2018 года начнет работу новое поколение Единой информационной системы нотариата. Будет осуществлен полный переход на регистрацию всех нотариальных действий в электронном виде. Это обеспечит оперативную проверку юридически значимых сведений, предотвращение мошеннических действий с нотариальными документами и, как следствие, стабилизирует гражданский оборот. С этого года работает новый сервис проверки доверенности через Интернет.