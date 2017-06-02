Суд вынес решение, угрожающее рынку концессий

2 июня. FINMARKET.RU - В день открытия Петербургского международного экономического форума АрбитражныйМосквы вынес решение, которое может серьезно повлиять на рынок государственно-частного партнерства (ГЧП) в России, пишут "Ведомости". Суд поддержал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) в споре о том, что может считаться концессией. Если государство компенсирует все расходы инвестора, это не концессия, а имитация, заявлял ранее руководитель ФАС Игорь Артемьев: "Мы будем преследовать такие, мы будем разрушать их через суды и будем стремиться к тому, чтобы эти имитаторы были наказаны".

Газета пишет, что спор возник вокруг конкурса госкомитета Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству на строительство автомобильной дороги Стерлитамак – Магнитогорск. В январе ФАС предписала аннулировать конкурс, поскольку все расходы концессионера должны были покрываться государством. Победитель аннулированного конкурса – ООО "Башкирдорстрой"» (оно предложило построить дорогу за 14 млрд руб. при госфинансировании 7,9 млрд и плате концедента 11,8 млрд руб.) подало иск.

Решение потрясло рынок ГЧП, поскольку это не первая концессия в России, по которой деньги инвестору государство полностью возвращает из бюджета. Таких проектов уже около четырех десятков – на общую сумму 270 млрд руб. частных инвестиций (это треть частных инвестиций во все ГЧП), более половины из этих денег уже вложено, подсчитал Центр развития ГЧП. Если ФАС считает незаконными все концессии, где затраты инвестора компенсируются из бюджета, то под сомнение ставятся минимум шесть федеральных концессий, включая "Платон", платную трассу Москва – Петербург и ЦКАД, а также несколько крупных региональных проектов, говорилось в сообщении Газпромбанка. Подготовка новых проектов оказалась под большим вопросом: инвесторы не хотят рисковать, пока правила игры не станут понятными, говорил ранее партнер PwC Дмитрий Ковалев.

С позицией ФАС не согласились Минэкономразвития, Минтранс, Росавтодор и ГК "Автодор" – они предоставили "Башкирдорстрою" письма поддержки для суда. Но суд в четверг не удовлетворил жалобу "Башкирдорстроя".