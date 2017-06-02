Госуслугу окажет банк

2 июня. FINMARKET.RU - К 15 декабря 2018 году в российских кредитных организациях появятся центры "одного окна". Центры госуслуг на базе банков заработают в 80 регионах России, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития.

Предприниматели смогут получить в банках более чем 200 госуслуг, которые пока доступны только в многофункциональных центрах (МФЦ). Услуги будут бесплатными, как и сейчас. По словам экспертов, новация позволит банкам привлечь новых клиентов.

Как пояснили в министерстве, создание центров госуслуг формата "одного окна" на базе банков предусмотрено проектом "Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Согласно проекту, к 15 июня 2017 года центры оказания госуслуг (ЦОУ) при банках откроются в 5 регионах России, к 1 февраля 2018 года - в 40.

В Минэкономразвития отметили, что в центрах госуслуг будут предоставлять не только услуги государственных и муниципальных властей, но и организаций инфраструктуры поддержки. Это услуги АО "Корпорация МСП", финансово-кредитных, страховых, банковских организаций, а также органов и компаний, обеспечивающих подключение к сетям водо-, газо-, тепло- и электроснабжения.

По данным Национального агентства финансовых исследований, каждый десятый россиянин (9%) планирует в перспективе нескольких лет открыть свое дело: 3% - в ближайшие три года и еще 6% - не ранее чем через три года. Более половины россиян (61%) полагают, что в их населенном пункте открыть собственный бизнес сложно, и только четверть (24%) из них придерживаются противоположного мнения. Чаще на трудности открытия своего дела сетуют жители сел (74%) и городов-миллионников (68%), реже - москвичи и петербуржцы (39%), а также те, кто проживает в городах численностью 50-100 тыс. человек (45%).

Также бизнесменам в центрах госуслуг при банках будет доступна подготовка договорной документации, оптимизация бизнес-процессов в зависимости от специализации бизнеса (эко-бизнес, организация торговли, господдержка бизнеса и сельхозпроизводителей, возведение объектов недвижимости, диверсификация бизнеса, свое дело в медицине, оформление прав на земельный участок, перевозка пассажиров и грузов, реклама, участие в торгах).