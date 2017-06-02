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02 июня 2017 года 08:45
Россия снимает ограничения на поставки турецких продуктов
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Анатолий Струнин/ТАСС
2 июня. FINMARKET.RU - Премьер РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о снятии ограничений на поставки продовольствия в Россию из Турции. Согласно документу, Россия сняла запрет на поставки турецких огурцов, яблок и груш, винограда, клубники и земляники, частей тушек и субпродуктов кур и индеек. При этом сохраняется запрет на ввоз в Россию томатов из Турции. Кроме того, постановлением отменен запрет на выполнение турецкими компаниями строительных работ в России. Решение о снятии запретов во взаимной торговле между двумя странами было принято 3 мая во время переговоров между президентами России и Турции в Сочи. 22 мая вице-премьер Аркадий Дворкович и вице-премьер Турции Мехмет Шимшек подписали в Стамбуле совместное заявление о двустороннем снятии ограничений в торговле. РФ запретила поставки овощей и фруктов из Турции с 1 января 2016 года после того, как в ноябре 2015 года в небе над Сирией турецкий истребитель сбил российский бомбардировщик Су-24. После официальных извинений турецкой стороны правительство РФ с 9 октября 2016 года отменило запрет на импорт из Турции апельсинов, мандаринов, абрикосов, персиков (включая нектарины) и слив. С 9 марта 2017 года были разрешены поставки гвоздик, репчатого лука и лука-шалот, цветной капусты и капусты брокколи, а также соли. На фоне частично сохранявшихся запретов в российской стороны Турция с 15 марта исключила Россию из числа стран, которые пользуются правом беспошлинного ввоза некоторых видов растительной продукции. Пошлина на пшеницу составляет 130%, рис - 45%, подсолнечный шрот - в 13,5%, подсолнечное масло - в 36%. Это практически остановило российский экспорт в Турцию, которая являлась одним из крупных покупателей российской продукции растениеводства, прежде всего пшеницы. После переговоров в Сочи на высшем уровне с 4 мая Турция разрешила беспошлинный ввоз российской сельхозпродукции. Однако она ввела порядок, в соответствии с которым лицензии будут выдаваться только на 20-25% ввозимой в страну пшеницы. Однако позже чиновники с турецкой и российской стороны заявили, что ограничения не вводились, проблемные случаи были техническими.
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