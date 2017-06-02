Организованный туризм будет более востребованным в этом году

2 июня. FINMARKET.RU - В текущем году доля самостоятельных путешественников в выездном турпотоке может снизиться впервые за несколько лет, пишет "Коммерсант" . При этом объем рынка организованного туризма в 2017 году может увеличиться на 25-35%, прогнозируют аналитики Промсвязьбанка. По их расчетам, в натуральном выражении количество россиян, выезжающих за рубеж по путевкам, может вырасти на 1-1,5 млн - до 5-5,7 млн человек.

Рост числа выезжающих за рубеж самостоятельных туристов будет более скромным: согласно оценкам главного аналитика Промсвязьбанка Игоря Нуждина, этот показатель за год может вырасти на 15-20%.

Сложившаяся ситуация, говорит эксперт, может привести к сокращению доли самостоятельного сегмента в общем числе выезжающих за рубеж россиян на 2-3 процентных пункта. В 2016 году на него пришлось около 75% путешествий.

В Ростуризме ожидают, что общее число туристов, отправившихся в организованные туры, в этом году достигнет 12,1-12,7 млн человек, увеличившись на 10-15% к 2016 году.

"Самостоятельный туризм растет намного меньшими темпами, в итоге его доля размывается", - соглашается советник главы ведомства Дмитрий Горин. Снижения доли самостоятельных туристов ждут и участники рынка. По расчетам руководителя отдела продаж Tutu.ru Марии Чупиной, их доля в этом году может сократиться на 10-15%. "Позиции организованных направлений усилились: на рынок вернулась Турция, ОАЭ начали выдавать визы по прилете, из Сочи организуются трансферы в Абхазию,начали активно осваивать Тунис, Кипр и Грецию", - рассуждает она.

Организованный выездной туризм демонстрировал отрицательную динамику со второй половины 2014 года из-за резкой девальвации рубля и снижения доверия к отрасли после череды банкротств туроператоров. Рост этого сегмента возобновился с начала этого года, когда стоимость туров за рубеж снизилась в связи с укреплением нацвалюты.

Увеличение доли организованного туризма может случиться впервые как минимум за последние 4 года. Согласно исследованию Ipsos Comcon, с 2013 по 2016 год доля самостоятельных путешественников от общего числа выезжающих за рубеж туристов неуклонно росла, увеличившись с 23% до 33%. Аналитики компании пока отмечают продолжающийся рост этого сегмента: по итогам 1-го квартала 2017 года его доля достигла 36% против 31% за аналогичный период прошлого года.