Законопроект о запрете соцсетей детям требует доработки

1 июня. FINMARKET.RU - Правовое управление Госдумы подготовило заключение по законопроекту "О правовом регулировании деятельности социальных сетей и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ".

предусматривал введение ряда ограничений для социальных сетей, действующих в России. Предполагалось в том числе запретить доступ вдетям до 14 лет, а пользователей старше этого возраста идентифицировать по паспортным данным. По документу, контроль за сервисами должен был быть возложен на Роскомнадзор. Кроме того, для этой цели предусматривалось создать межведомственный координационный орган, напоминают "Известия"

В Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) было предложено добавить статьи об ответственности за спам в соцсетях, распространение нарушающей закон информации, регистрацию без паспортных данных и т.д.

В ответе правового управления Госдумы на документ сказано, что принятие законопроекта означает наделение Роскомнадзора дополнительными функциями. Это потребует увеличения числа сотрудников и финансирования надзорного ведомства. Создание межведомственного координационного органа также повлечет дополнительные расходы из федерального бюджета, заметили в правовом управлении. Поэтому, согласно Конституции России и регламенту Госдумы, необходимо получить заключение правительства на законопроект.

Кроме того, управление ссылается на закон, подписанный президентом России 17 апреля этого года. Согласно этой норме, вносить изменения в КоАП необходимо отдельным федеральным законом. Законопроект, нарушающий это правило, согласно парламентскому регламенту, Совет Госдумы по рекомендации профильного комитета возвращает инициатору.

Автор законопроекта Виталий Милонов заявил "Известиям", что доработает документ и вновь внесет его.

Один из авторов закона о порядке изменения КоАПа, замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Ярослав Нилов отметил, что детей в Интернете действительно иногда втягивают в противоправные действия или доводят до суицида. Но борьба с соцсетями - это борьба с последствиями, а не с причинами. По мнению Я.Нилова, запрет не удержит, а, наоборот, заинтересует детей, которые "давно умеют обходить блокировки".