Банки предлагают коллекторам плотнее взаимодействовать с должниками

1 июня. FINMARKET.RU -воспользовались лазейкой в законе о взыскании долгов, позволяющей увеличить частоту взаимодействия с должниками.

"После вступления с 1 января 2017 года закона, регламентирующего порядок взыскания задолженности у физлиц, банки нашли возможность, как обойти его ключевое требование,— рассказал участник коллекторского рынка.— Закон четко ограничивает частоту взаимодействия при взыскании задолженности, но позволяет должнику и кредитору в том числе при проведении переговоров о реструктуризации просроченной задолженности заключить соглашение, устанавливающее частоту взаимодействия на усмотрение кредитора. Однако банки увидели в этой формулировке возможность заранее — до наступления факта просрочки — такие полномочия прописать в кредитном договоре или дополнительном соглашении".

О заключении подобных соглашений "Коммерсанту" сообщили в Московском кредитном банке и Тинькофф-банке. В банке "Восточный" соответствующие изменения внесли в общие условия кредитного договора. Использование опции также рассматривают в Промсвязьбанке и "Русфинанс-банке". В банке "Открытие" сообщили, что заключают такое соглашение при рефинансировании или реструктуризации долга. В аналогичных ситуациях планирует использовать такие соглашения и Сбербанк, начиная с третьего квартала, сообщили в его пресс-службе. Банкиры уверяют, что заключают соглашения не для увеличения числа контактов, а на случай технических неполадок или для установления критериев успешности диалога с должником.

Часть договоров с подписанными соглашениями, позволяющими увеличить частоту контактов с должниками, уже вышли на просрочку и поступили к коллекторам. Те, в свою очередь, пришли в замешательство относительно того, стоит ли использовать полученный карт-бланш. Опасения участников рынка связаны с тем, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) как регулятор может привлечь агентство за такую работу к административной ответственности, а при неоднократных нарушениях — исключить из реестра.

"К нам в работу поступило около 300 таких должников,— говорит гендиректор "Секвойя кредит консолидейшн" Алексей Терский.— Однако из-за отсутствия правоприменительной практики и разъяснений сотрудников ФССП мы работаем с должниками в рамках закона". Эту позицию поддерживает и гендиректор "М.Б.А. Финансы" Федор Вахата. Лишь в агентстве "Эверест" подтвердили, что начали пользоваться возможностью. "В нашем портфолио есть клиенты, которые заключили такие соглашения,— рассказал совладелец агентства Дмитрий Чернышов.— Однако стоит отметить, что соглашение вносит изменения лишь в интенсивность взаимодействия с заемщиком, все иные положения вышеназванного закона неукоснительно соблюдаются нашими специалистами".

В ФССП сообщили, что не уполномочены трактовать положения закона, указав лишь, что "при проведении каждой из проверок должностными лицами ФССП России в целях соблюдения баланса интересов обеих сторон данных правоотношений будут изучены все доводы обращений, представленные доказательства и сведения". Однако эксперты уверены: риск того, что регулятор посчитает увеличение контактов нарушением, велик.