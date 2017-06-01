Банки стали чаще отказывать клиентам

1 июня. FINMARKET.RU - В 2016 годурасторгли договоры на обслуживание с более чем 4 тыс. граждан и компаний, что вдвое больше аналогичного показателя за 2015 год, рассказали "Известиям" в Росфинмониторинге. По словам экспертов, банки снимают с себя повышенные риски, но в результате отказ могут получить и вполне благонадежные

Банки с 2014 года получили право отказывать в обслуживании и проведении операций высокорискованным клиентам. В 2015 году Центробанк призвал кредитные организации делать это активнее. Тогда, по данным финразведки, банки ежегодно отказывали в проведении операций 30 тыс. клиентов, но случаев прекращения их обслуживания было в 10 раз меньше, то есть 2,3 тыс. После этого кредитные организации усилили бдительность по отношению к клиентам, констатировали в Росфинмониторинге.

Это дало результат. По данным ЦБ, объем сомнительных финансовых операций в России снизился с $1,5 млрд в 2015 году до $800 млн в 2016-м.

В 2017 году случаев расторжения банками контрактов с гражданами и компаниями стало меньше, чем в прошлом году, и в финразведке это объяснили снижением объема сомнительных операций.

"Ситуация требует дополнительного, более подробного анализа, но, по нашему мнению, основные причины могут быть связаны с четко наметившейся тенденцией снижения объема теневых операций, «очищением» национальной банковской системы. Хотелось бы отметить, что основная цель заградительных мер — не выдавить клиента из финансового сектора (здесь существуют риски ухода в теневую экономику). Основная цель — отказать в банковском обслуживании, в случае если клиент не раскрывает характер и источники происхождения средств, в том числе в рамках конкретной сделки", — пояснили в Росфинмониторинге.

В прошлом году ЦБ и Росфинмониторинг разработали механизм обмена сведениями с банками по поводу подозрительных клиентов. Росфинмониторинг собирает информацию у участников финрынка о клиентах-отказниках и направляет в ЦБ, а регулятор формирует черные списки и направляет их в банки.

По словам партнера компании "Деловой профиль" Армена Даниеляна, увеличение активности банков в расторжении договоров с клиентами связано с усилением контроля ЦБ и Росфинмониторинга за теневыми схемами.

По мнению зампреда Национального совета финансового рынка Александра Наумова, усиление активности, направленной на закрытие сомнительных счетов, может иметь обратный эффект.

"По заявлению FATF (Международная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), практика де-рискинга, когда банки отказывают в обслуживании целым категориям клиентов, подозревая их в отмывании, не является правильной, — пояснил А.Наумов. — Де-рискинг относится к феномену, при котором банки заканчивают или ограничивают деловые отношения с клиентами, чтобы избежать рисков, вместо того чтобы управлять ими в соответствии с подходами, установленными FATF. Учитывая объемы отзываемых лицензий, банки стараются расторгнуть отношения с клиентами, вызывающими повышенный риск".