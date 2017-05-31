У 3 млн россиян нет возможности оплачивать кредит

31 мая. FINMARKET.RU - Треть российских заемщиков вынуждены отдавать кредиторам около половины своих текущих доходов, то есть работают, по существу, на банки. При этом многие должники уже не справляются с выплатой долгов. Почти половина всех заемщиков допускает возможность просрочки по кредиту. Причем растет сегодня число ненадежных заемщиков во всех сегментах рынка, кроме ипотеки. Об этом, как пишет "Независимая газета", свидетельствуют данные Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Сложности с обслуживанием кредитов испытывают сегодня в России от 5 до 6,5 млн человек, заявил замдиректора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин. Причины возникновения просрочки две: первая - необязательность и малоответственность человека и вторая - отсутствие материальных возможностей обслуживания долга, объясняет В.Шикин.

По данным НБКИ, у 3 млн россиян вообще нет материальной возможности оплачивать кредит. Это примерно 8% всех заемщиков. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60% от текущих доходов.

Доля просроченных кредитов почти не растет и остается на уровне 16%. При этом число выданных новых кредитов увеличивается: в первом квартале 2017 года было выдано 6 млн кредитов против чуть более 4 млн годом ранее.

По итогам первых четырех месяцев этого года темпы роста просроченной задолженности практически по всем видам розничных кредитов замедлились, сообщают в НБКИ, основываясь на данных от 4,1 тыс. кредиторов. Однако ее рост продолжается.

Объемы "плохих" долгов все еще остаются довольно значительными, хотя темпы их роста замедлились, а в случае с ипотекой даже сокращаются, делает вывод гендиректор НБКИ Александр Викулин. Причину же в продолжении роста просроченности эксперт видит в снижении реальных доходов населения.

Однако вопрос в том, сколько граждане сегодня тратят на выплату кредита. В Объединенном кредитном бюро (ОКБ) ранее подсчитали, что средний россиянин сейчас отдает на погашение долгов треть своей зарплаты. Считается же, что на обслуживание кредитов не должно тратиться больше 35% от зарплаты. Другая тенденция среди заемщиков, замечали в ОКБ, брать новые, чтобы расплатиться по старым.

В свою очередь, экономисты Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) считают текущий уровень закредитованности россиян в целом приемлемым. В целом две трети населения не имеет и не берет кредитов, рассказывают в РАНХиГС. "Однако 17% населения активно пользуются разными кредитными услугами: они чаще других имеют ипотечные кредиты, при этом также активно пользуются другими кредитами: на неотложные нужды и потребительским кредитом, оформляемым в магазинах. Причем 6% пользуются только долгосрочными кредитами на приобретение дорогих товаров - либо ипотечными, либо автомобильными, при этом они не берут краткосрочные кредиты. А 11% пользуются исключительно краткосрочными потребительскими кредитами, которые выдаются в банках, а также кредитами на неотложные нужды", - сообщают эксперты.

Сегодня как такового среднего портрета заемщика нет, говорят эксперты "НГ". "Сейчас он очень разный от банка к банку и от сегмента к сегменту. Существуют клиенты, которые скрупулезно и тщательно высчитывают все аспекты кредитного предложения, и деньги они берут на что-то очень важное и жизненно необходимое. Есть заемщики, которые смотрят исключительно на комфортность ежемесячного платежа, и их покупки скорее связаны с желанием, нежели с необходимостью. Есть такие, которые хотят сэкономить на процентах и снизить финансовую нагрузку от предыдущих кредитов, они выбирают рефинансирование. А есть люди, которым просто нужны деньги и совершенно не важны условия - они чаще всего обращаются в микрофинансовые организации", - перечисляет зампредправления ФГ БКС по розничному бизнесу Станислав Новиков.