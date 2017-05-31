Самозанятых освободят от налогов

31 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития прорабатывает особенности регистрации самозанятых, сообщила "Российской газете" помощник министра экономического развития, пресс-секретарь Елена Лашкина. По ее словам, также готовятся пакетные поправки для упрощения режима их деятельности в части налоговых льгот, нераспространения на самозанятых норм трудового законодательства, внесения изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Накануне Минюст предложил законодательно определить самозанятых как людей, самостоятельно ведущих на свой риск основанную на личном трудовом участии деятельность по оказанию услуг, выполнению работ для физлиц, и не зарегистрированных в качестве ИП.

По словам Е.Лашкиной, законодательное закрепление последствий, вытекающих из определения статуса самозанятых, должно быть направлено на выведение "из тени" как можно большего числа физлиц для защиты их прав, а не на обложение их платежами и налогами, поскольку при повышенной фискальной нагрузке стимулы для регистрации в качестве самозанятых граждан будут отсутствовать. Е.Лашкина добавила, что большим потенциалом для легализации самозанятых обладает патентная система, и надо дальше расширять перечень видов деятельности, в рамках которых возможно приобретение патента (сейчас их 63), а также упрощать применение этого налогового режима - за счет более тесной увязки с процедурами регистрации ИП и уменьшения суммы налога на сумму уплаченных страховых взносов.

С начала этого года у нянь, репетиторов и других людей, самостоятельно оказывающих услуги физлицам для личных, домашних и "иных подобных нужд", уже появилась возможность упрощенной легализации, однако воспользовались ею единицы. Миллионы людей по-прежнему не платят никаких налогов и взносов в соцфонды.

Даже при минимальном платеже в бюджет самозанятые не видят плюсов в легальном статусе, нет на него запроса и со стороны их клиентов, которые на фоне кризиса склонны делать выбор в пользу цены, а не гарантий качества, объясняет проректор РАНХиГС Александр Сафонов. При этом отсутствие претензий со стороны налоговиков позволяет обеим сторонам жить совершенно спокойно. К этому добавляется устойчиво скептическое восприятие предстоящих изменений в пенсионной системе, которое не дает использовать стимул достойной пенсии в борьбе с теневым сектором.