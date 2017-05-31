Займы до зарплаты исчезнут с рынка

31 мая. FINMARKET.RU - В ближайшее время Госдума планирует внести изменения в законодательство, которые вынудят уйти с рынка или серьезно переформатировать свою деятельность большинство микрофинансовых компаний (МФО). Готовятся соответствующие поправки к законам "О потребкредите" и "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", рассказали "Коммерсанту" два источника в финансово-экономическом блоке правительства, а также несколько участников рынка. Суть поправок — ограничить предельный размер процентной ставки по микрозаймам. "Мы намерены установить потолок ставки по займамв 150%",— подтвердил готовящиеся поправки глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Сейчас среднерыночные значения полной стоимости микрозаймов (ПСК), по данным ЦБ, достигают 599,311%, а предельные значения ставок МФО составляют 799,081%. При этом ПСК по банковским потребительским кредитам составляют 28,250%. "Ассоциация "Россия" прорабатывает различные предложения по выравниванию конкурентных условий на рынке кредитования населения, в том числе и приведенные выше,— сообщила первый вице-президент ассоциации "Россия" Алина Ветрова.— На наш взгляд, долговая нагрузка должна быть посильна для потребителя и сопоставима, независимо от того, кто предоставляет заем — банк или иная финансовая организация".

Подготовкой таких революционных ограничений для рынка МФО депутаты занялись по поручению президента Владимира Путина о снижении закредитованности населения. В конце апреля В.Путин сравнил МФО в современной России со старухой-процентщицей из романа Достоевского "Преступление и наказание". "Известная бабушка из Достоевского — она очень скромный человек по сравнению с нашими сегодняшними ростовщиками",— заявил глава государства на заседании президиума Госсовета, посвященном защите прав потребителей.

В случае введения требования о предельном размере переплаты в полуторакратном размере, с рынка МФО в первую очередь могут уйти игроки, специализирующиеся на выдачах краткосрочных займов — так называемых займов "до зарплаты" (PDL). Или же им предстоит реорганизация и расширение бизнес-процессов, считают участники рынка. По данным ЦБ на конец третьего квартала 2016 года, доля краткосрочных займов в общем портфеле МФО составляет около 30% (22 млрд руб.).

"Снижение рентабельности бизнеса может ожидать МФО, выдающие короткие займы. Ведение такой нормы сделает их просто неинтересными для самих участников рынка",— считает председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. "Подавляющее большинство МФО прекратят работу, а оставшиеся перейдут в сегмент с большими суммами и сроками",— уверена директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига Трупа.