Пенсии не будут расти до 2035 года

31 мая. FINMARKET.RU - В целевой вариант макропрогноза-2035, предполагающий повышение экономического роста России до темпов выше среднемировых, Минэкономразвития закладывает почти нулевой реальный рост пенсий на ближайшие 20 лет, пишут "Ведомости".

Повышать темп роста экономики в целевом варианте предлагается за счет увеличения численности занятых, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров. Число пенсионеров к 2035 г. сокращается на 23%, или на 7 млн человек, в сравнении с 2017 г. (без реформы - увеличивается на 5,4 млн человек) при росте занятых на 1 млн (без реформы - сокращение на 3,2 млн).

Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.

Двойное сокращение - коэффициента замещения и числа пенсионеров - почти вдвое снизит отношение пенсионных выплат к фонду оплаты труда - с 28 до 15%. Тогда инвестиции смогут расти в 1,5-2 раза быстрее экономики, производительность - быстрее зарплат.

Зарплаты и доходы ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся.

В случае успешной реализации реформ экономический рост достигает 3,5% к 2026 г., затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, рассчитывает Минэкономразвития. В итоге реальные доходы населения, за последние три года упавшие на 10%, только к 2022 г. достигают уровня докризисного 2013 года, следует из прогноза.

В сравнении с 2016 г. доходы за 20 лет увеличиваются на 55%, реальные- на 56,5%, экономика - на 78%, а- всего на 2,5%. Их рост возобновится в 2024 г., до 2022 г. в реальном выражении они будут сокращаться, предполагает Минэкономразвития. В итоге к 2035 г. пенсии останутся на 4% ниже уровня 2013 г.

Реальные доходы населения снижаются три года подряд, за этот период бюджетные выплаты, несмотря на рост их доли в структуре доходов, поддержки уровню жизни россиян не оказали

Страховые пенсии в целевом варианте увеличиваются ежегодно с 1 февраля на инфляцию прошедшего года, поясняет чиновник Минэкономразвития. Дополнительно предусматривается повышение пенсий с 1 апреля в соответствии с ростом доходов Пенсионного фонда - но не более 1% в год. В расчетах заложена индексация пенсии только неработающим пенсионерам, уточняет он.

Из прогноза следует, что при 2,5-процентном реальном росте страховых пенсий пенсии неработающих пенсионеров за 20 лет увеличиваются в реальном выражении на 20%. Это означает, что в пересчете на сегодняшние рубли средняя страховая пенсия в 2035 г. составит, как и ныне, чуть более 13 000 руб., а пенсия неработающего пенсионера увеличится примерно до 15 500 руб.