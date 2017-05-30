За долги продавать будут только роскошное жилье

30 мая. FINMARKET.RU - Минюст, как сообщалось, представил на суд общественности новую версию нашумевшего проекта, предлагающего продавать излишки квадратных метров у должников. Предполагаемый закон о взыскании единственного жилья должников коснется только роскошного жилья, сообщил "Российской газете" замминистра юстиции России Михаил Гальперин. Инициатива доработана с учетом поступивших замечаний и предложений.

По словам М.Гальперина, теперь законопроект приобрел ярко выраженную социальную направленность. Ведь под новую меру будут попадать не все должники. Проект выделяет три вида производств, все они социально значимые. Первое: неплательщики алиментов. Второе: должники, возмещающие вред, причиненный жизни и здоровью. То есть, например, если по вине человека кто-то лишился кормильца. Третье: если гражданин обязан возместить вред, причиненный преступлением. Такие должники не смогут спрятаться за дверями своих роскошных квартир, утверждая, что им якобы некуда больше идти. Таким должникам организуют переезд в менее роскошные апартаменты, а излишки пойдут на погашение долгов.

"В решении Конституционного суда от 2012 года, на основании которого разрабатывается закон, речь шла об очень больших квартирах - более 300 кв. м общей площадью, - подчеркнул М.Гальперин. - Очевидно, что речь идет не только о должниках, у которых есть роскошное, но и о недобросовестных должниках, которые не хотят платить. То есть речь идет об этом сегменте людей, которые имеют большие квартиры, на самом деле имеют средства для выплаты своих долгов, но цинично и недобросовестно этого не делают. Прежде всего они адресаты".

Так что в массовом порядке новая мера применяться не будет. К тому же в министерстве надеются, что само по себе принятие закона станет профилактикой. Злостные алиментщики, зная, что у них могут пересчитать квадратные метры, возможно, перестанут экономить на своих детях. В Минюсте отметили, что взыскание на единственное жилье будет возможно при сумме долга не менее 200 тыс. рублей. Но не будет применяться, если после продажи квартиры более половины суммы пойдет на покупку нового жилья должнику.