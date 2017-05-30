ЕС снова готовится продлить антироссийские санкции

30 мая. FINMARKET.RU - Антироссийские, введенные Европейским союзом после воссоединения Крыма с РФ, будут пролонгированы, пишут "Известия", ссылаясь на источники, близкие к руководству Европарламента. В Еврокомиссии газете рассказали, что до 23 июня Брюссель рассмотрит детали санкционной политики в отношении Москвы. Как отмечают эксперты, несмотря на то, что в последнее время целый ряд европейских бизнесменов и политиков отмечают контрпродуктивность санкционного курса, пока ни одна из странне готова взять на себя смелость стать инициатором его отмены.

Срок действия антироссийских санкций, введенных в 2014 году из-за Крыма, истекает 23 июня 2017 года. В пресс-службе верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини «Известиям» рассказали, что в рамках Совета ЕС (в него входят 28 министров правительств стран-членов Европейского союза) в ближайшее время будет рассмотрен вопрос продления ограничительных мер.

"До 23 июня необходимо принять решение по санкциям. Оно будет принято единогласно представителями всех государств-членов. После этого оно будет опубликовано в официальном журнале ЕС", — пояснила официальный представитель верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини, Майя Косьянчич.

То, что будет принято решение о продлении санкций, "Известиям" сообщил источник, близкий к руководству Европарламента.

Зампредседателя комитета Европарламента (ЕП) по отношениям с Россией Йиржи Машталка отметил, что русофобия среди большинства верховных представителей ЕС настолько сильна, что в ближайшей перспективе изменения позиции по крымскому вопросу ожидать не стоит.

"Сейчас не найдется "храброго лидера", который выступил бы за снятие санкций. К тому же и председатель Европейского совета Дональд Туск занимает явно антироссийскую позицию. И это несмотря на то, что санкции имеют очевидно негативное воздействие на ЕС. Европейские лидеры будут продлевать санкции до тех пор, пока не поймут, что предприниматели отдельных стран всячески обходят ограничительные меры. Также Брюссель не снимет санкции, пока это не сделают США", — пояснил "Известиям" Йиржи Машталка.