Что ждёт малые пенсионные фонды

30 мая. FINMARKET.RU - В России шансы на раздельное, по аналогии с банковским, регулирование негосударственных пенсионных фондов (НПФ) значительно сократились. Как следует из ответа на обращение Ассоциации НПФ (АНПФ) за подписью директора департамента коллективных инвестиций Банка России Филиппа Габунии, регулятор довольно скептически относится к идее раздельного регулирования НПФ.

АНПФ в начале года предлагала для малых фондов (с активами до 2 млрд руб.) введение особого режима регулирования - сохранения в форме некоммерческих организаций, сниженных требований к размеру капитала, совмещения сотрудниками функций риск-менеджмента, внутреннего контроля и комплаенса. Кроме того, дополнительные функции контроля за такими фондами предлагалось частично возложить на СРО, пишет "Коммерсант"

По итогам 1-го квартала, из 69 НПФ в реестре ЦБ активы менее 2 млрд руб. имели 17 независимых фондов. В большинстве случае они работали с корпоративными пенсиями, при этом половина из них действует в форме некоммерческого партнерства. ИОУД или капитал большинства этих фондов не превышает 200 млн руб.

Если к активизации контрольных функций СРО у регулятора вопросов не возникло, то по ряду предложений позиция ЦБ категорична. Так, фондам необходимо акционироваться до 1 января 2019 года. Кроме того, им придется соответствовать всем требованиям к риск-менеджменту, внутреннему контролю и комплаенсу.

Как отметили вчера в пресс-службе ЦБ, "различные регуляторные требования к банкам связаны с различными перечнями операций, которые будут вправе осуществлять банки с базовой лицензией и с универсальной лицензией". Таким образом, поясняют в пресс-службе, "если вводить аналогичное регулирование для НПФ, то для НПФ с "базовой лицензией" необходимо будет ограничить проведение каких-либо операций. Такой вопрос в повестке дня не стоит".

У малых фондов пока остается возможность создать игрока с активами 4-5 млрд руб. Этот уровень позволяет НПФ не только работать рентабельно, но быть интересным как объект поглощения. Переговоры о возможном объединении ведут полтора десятка НПФ, отмечает руководитель комитета АНПФ по малым фондам Алексей Морозов. С начала года Банк России проводит проверки в малых фондах, некоторые ее уже прошли, у оставшихся она завершается в 3-м квартале. После этой проверки кто-то добровольно ушел с рынка, кто-то еще уйдет. "Остальные стали более договороспособными", - отмечает А.Морозов. Как считает гендиректора НПФ "ЛУКОЙЛ-Гарант" Дениса Рудоманенко,с активами от 1,5 млрд руб. могут представлять потенциальный интерес для консолидаторов, тогда как крупным игрокам это вряд ли будет интересно.