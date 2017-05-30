Россия готова начать переговоры с США по поводу Донбасса

30 мая. FINMARKET.RU - Москва намерена активизировать двусторонний диалог с Вашингтоном по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины, сообщает газета "Известия" со ссылкой на заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова.

"Москва готова начать двусторонние переговоры с Вашингтоном по поводу Украины. Как рассказал "Известиям" заместитель министра иностранных дел России С.Рябков, РФ ожидает, что в скором времениназначат куратора в госдепартаменте по этой теме. Только после того, как будет назначен преемник Виктории Нуланд, которая занималась Украиной при Бараке Обаме, возможно предметное обсуждение украинского урегулирования с Америкой", - говорится в публикации.

В статье также отмечается, что, по словам экспертов и политиков США, "американский президент Дональд Трамп готов к компромиссам по Украине взамен на уступки со стороны России в других вопросах".

Газета уточняет, что "двусторонний диалог по Украине не станет заменой "нормандской четверке", а наоборот, поможет реализации минских соглашений". Однако, как рассказал изданию С.Рябков, "все упирается в нежелание Киева им следовать".

"Мы не против более активного диалога с новой администрацией США по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины. Но главное не это, а то, что диалог с нами при всей его важности не может подменить диалог Вашингтона с Киевом. Проблема с выполнением Минских договоренностей связана с поведением киевских властей, которые однозначно ведут линию на их срыв и ревизию", - подчеркнул С.Рябков.