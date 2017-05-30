МВФ оценил долю взяток в мировом ВВП

30 мая. FINMARKET.RU - Два департамента Международного валютного фонда (МВФ) вчера опубликовали дискуссионный доклад "Коррупция: цена вопроса и стратегии ослабления". Положения доклада могут стать новым стандартом определений в сфере коррупции и содержат инновационные идеи.

Как пишет "Коммерсант" , документ, обобщающий ряд дискуссий 2015-2017 годов внутри фонда и в международных организациях по различным вопросам, которые связаны с темой экономики коррупции, имеет шанс стать основой для нового концептуального оформлениякруга понятий, имеющих отношение к коррупции. Сама же работа является подборкой тезисов о коррупции, которые МВФ на сегодняшний день считает достаточно обоснованными.

МВФ использует расширенное понятие "коррупция" (определяя ее как "различные способы незаконного использования активов общества в частных целях"), констатируя: коррупционный акт может не приносить прямой материальной выгоды чиновнику. Впервые МВФ признает, чтоможет поражать и процесс законотворчества в рамках "захвата государства". Доклад также дает новую (по состоянию на 2015 год) минимальную долю стоимости определенной части коррупции, а именно взяточничества, для мирового ВВП - используя методики Дэниела Кауфмана 2005 года, МВФ оценивает ее приблизительно в 2% мирового ВВП, в денежном выражении - в $1,5-2 трлн в год.

Наиболее важным с точки зрения текущих экономических дискуссий является признание МВФ предположения о том, что коррупция имеет подавляющий эффект для экономического роста, блокируя ключевые факторы позитивной динамики ВВП, и является по этой оценке процессом с положительной обратной связью - вопреки мнению о "статичной коррупционной нагрузке". Идеологически важно признание фондом связи коррупции с экономической нестабильностью, корреляции ее с высоким уровнем инфляции, относительно низким уровнем частных инвестиций в экономике. Кроме того, МВФ констатирует способность коррупции вызывать гражданские волнения. Отдельное значение, видимо, имеет анализ МВФ "коррупционной пораженности" в системе сбора налогов разного дизайна налоговой системы, фонд констатирует: система НДС потенциально более коррупциогенна.

МВФ рекомендует создание отдельных от правоохранительной системы антикоррупционных структур, ссылаясь на опыт Индонезии, Кении, Латвии, Литвы и штатов Австралии. Ключевое предупреждение МВФ звучит так: "Составляющие антикоррупционной стратегии могут быть сильными лишь в той мере, в которой они имеют институциональную поддержку", в том числе независимую политическую. Экономисты МВФ не считают возможной эффективную борьбу с коррупцией исключительно изнутри власти. В России де-факто провозглашена именно эта доктрина.