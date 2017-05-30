ЦБР хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков

30 мая. FINMARKET.RU - Банк России хочет ужесточить идентификацию онлайн-заемщиков: ЦБ предлагает проводить их идентификацию с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответствующие поправки регулятор готовит в"О кредитных историях", рассказали "Ведомостям" сотрудники одного банка, микрофинансовой организации и бюро кредитных историй (БКИ). Законопроект пока не внесен в Госдуму, но ЦБ уже разослал документ по банкам и БКИ. Представитель ЦБ подтвердил, что регулятор готовит поправки.

Согласно документу, банки смогут идентифицировать заемщиков без необходимости последним посещать отделения. Данные, полученные в электронном виде, банки смогут подтверждать в ЕСИА, а также в госорганах, например в Пенсионном фонде России или Федеральном фонде обязательного медицинского страхования. Без идентификации заемщика банки не смогут получить доступ к его кредитной истории, и тогда клиенту придется прийти в отделение.

По данным Минкомсвязи на начало мая, в ЕСИА зарегистрированы более 47 млн человек. Но банкиры опасаются, что нововведение усложнит идентификацию для граждан, ведь сейчас способы идентификации практически не ограничены.

Между тем не все потенциальные заемщики - пользователи портала госуслуг, указывает директор по розничным рискам Промсвязьбанка Евгений Иванов. Возможно, часть из них перестанет обращаться за кредитамии придет в отделения, но оценить масштаб перераспределения сейчас сложно, говорит он. Есть и технические проблемы: нововведение сопряжено со сложной интеграцией систем банков, сайта госуслуг и БКИ, объясняет директор департамента розничных кредитных рисков Бинбанка Ярослав Полещук. Это потребует от банков доработки инфраструктуры дистанционного банкинга, а также создания сертификационных центров, добавляет директор департамента розничного кредитования Московского кредитного банка Александр Шорников.

Как считает директор департамента кредитования "Абсолют банка" Антон Павлов, внедрение системы может привести к падению удаленных продаж в сегментах POS-кредитования и автокредитования. Однако шанс обойтись без госуслуг есть: банки могут заранее получать от клиента согласие на запросы в БКИ или же получать в бюро только информационную часть кредитной истории, которая, как правило, содержит ключевые данные по заемщику, размышляет А.Шорников. Возможно, некоторые банки будут использовать минимальную информацию по заемщикам, которую можно получить без согласия клиента, а это приведет к тому, что суммы онлайн-кредитов снизятся, полагает Я.Полещук.

В настоящее время срок согласия на запрос истории в БКИ действует 2 месяца, ЦБ предлагает увеличить его до 6 месяцев, знает руководитель блока "Риски" банка "Возрождение" Салават Исмагилов. А это позволит банкам предлагатьбез дополнительных запросов клиентам, заключает он.