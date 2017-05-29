Банковские клоны продолжают вносить в реестр МФО

29 мая. FINMARKET.RU - Банк России продолжает вносить в реестр микрофинансовых организаций игроков, использующих названия известных банков. И это несмотря на данное Банком России 2 года назад обещание внедрить жесткие правила по несогласованному использованию известных брендов

Так, "Коммерсанту" удалось обнаружить "ВТБ займ", сайт которого оформлен в традиционном для банка синем цвете со схожим логотипом. Созвучные МФО есть у банка "Хоум Кредит": "Хоум займ" на сайте копирует фирменный стиль банка и слоган, "Хоум Кэпитал" использует похожий логотип.

Микрофинансовые "родственники" обнаружились и у Альфа-банка, Абсолют-банка, банка "Югра" и т. д. Даты внесения в реестр разные - есть регистрации от 2013 года, а есть и совсем свежие. Например, "ВТБ займ" попал в реестр в 2016 году. В ВТБ, Альфа-банке, Абсолют-банке, банках "Югра" и "Хоум Кредит" сообщили, что компании из реестра МФО не имеют к ним ни малейшего отношения.

Как следует из ответа ЦБ, подобные компании должны отсеиваться регулятором в момент внесения их в реестр. В пресс-службе ЦБР пояснили, что "закон запрещает использование наименования, совпадающего или сходного до степени смешения с наименованиями других финансовых организаций, сведения о которых были внесены в ЕГРЮЛ ранее государственной регистрации заявителя".

Однако данный запрет не распространяется на МФО, использующие наименования аффилированных с ними микрофинансовых или иных финансовых организаций, уточнили в пресс-службе ЦБ. В случае несоответствия заявителя установленным требованиям к наименованию Банк России отказывает во внесении сведений о нем в реестр. Между тем в ЦБ не ответили на вопрос "Ъ", каким образом игроки, использующие чужие бренды и не связанные с банками, оказались в реестре и как регулятор намерен с ними бороться.

Участники рынка МФО отмечают, что копирующие другие бренды компании несут репутационные риски для всего рынка. Эксперты считают, что за чистотой рынка должны следить и саморегулируемые организации, чьими членами являются подобные компании. Однакотакже не должны находиться в стороне. "Полагаю, именно банки должны судиться с подобными игроками", - говорит глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

Но ни один из названных выше банков не сообщил "Ъ", каким образом собирается бороться с недобросовестными МФО. По словам собеседника газеты в одном из банков, обычно банковские юристы в подобных случаях проявляют активность лишь при наличии жалоб со стороны клиентов.