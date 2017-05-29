Бизнес получит возможность открывать счета в МФЦ

29 мая. FINMARKET.RU - Представителям бизнеса могут дать возможность открывать счета в многофункциональных центрах (МФЦ). Дополнительно посещать отделения банков для активации счета предпринимателям не потребуется, рассказал "Известиям" источник на финансовом рынке.

В рамках нововведения сотрудникипо сути получат полномочия сотрудников банков по идентификации корпоративных клиентов. Представителям бизнеса нужно будет предоставить в МФЦ все те же документы, что и в банк для открытия расчетного счета, включая паспорт, учредительные документы, выписки из Единого реестра юридических лиц и др. Сотрудник МФЦ примет набор документов, отсканирует их и направит в банк, а тот — откроет предпринимателю счет. По словам источника, сейчас в МФЦ предприниматели могут подать заявку на открытие расчетного счета в банке и даже получить номер счета, чтобы предоставить его партнерам для заключения договоров. Но для активации счета все равно нужно посетить отделение кредитной организации. Нововведение избавитот лишних действий — все можно будет сделать в МФЦ: и подать заявку на регистрацию, и открыть счет. Для этого необходимо изменить действующее законодательство, в том числе 115-ФЗ.

"Минэкономразвития России ведет работу по расширению доступа граждан и предпринимателей к государственным, муниципальным и коммерческим услугам, предоставляемым по принципу «одного окна», — пояснили "Известиям" в Министерстве экономического развития, которое отвечает за развитие МФЦ. — В частности, министерством прорабатывается вопрос организации предоставления в МФЦ отдельных банковских услуг предпринимателям. В рамках данной работы необходимо проанализировать практику работы МФЦ с банками, чтобы выявить существующие проблемы и совместно с Банком России их решить".

По данным Минкомсвязи, в России работает 13 тыс. МФЦ, и они охватывают 96% населения страны. Банковских отделений в стране — более 30 тыс., но их число сокращается.

По мнению президента "Опоры России" Александра Калинина, открытие счетов в МФЦ будет удобно для бизнеса: очередей нет, на месте дают консультации по банковскому обслуживанию, мгновенно обслуживают, а квалификация сотрудников МФЦ не вызывает вопросов.

— Мы полностью поддерживаем данную инициативу, — заявил директор департамента организации продаж МСБ Бинбанка Андрей Возмилов. —действительно заинтересованы в сотрудничестве с МФЦ в рамках расширения каналов продаж своих продуктов и услуг. Ежедневно в МФЦ за получением госуслуг обращается большое количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым было бы удобно одновременно воспользоваться и банковскими продуктами.

Руководитель блока малого и среднего бизнеса банка ТКБ Сергей Мартыненко назвал открытие счетов бизнесу в МФЦ позитивным нововведением.

Но вопросы вызывает реализация основного принципа «знай своего клиента», ответственность, которую будут нести сотрудники МФЦ и насколько качественно они смогут проверять предоставляемые бизнесом документы, — указал представитель ТКБ. — Открытым остается вопрос и выбора банка. Очевидно, что предприниматели будут консультироваться с сотрудниками МФЦ по выбору банка, и пока непонятно, какие будут действия сотрудников МФЦ, когда им зададут этот вопрос.