Раньше 2019 года программа продпомощи в РФ не заработает

29 мая. FINMARKET.RU - В России внедрение программы продовольственной помощи потребует принятия отдельного федерального закона и примерно 200 млрд рублей. Действие программы охватит 19 млн человек.

Сейчас Минсельхоз прорабатывает вопрос финансирования программы с другими ведомствами, пояснили "Российская газета" в министерстве. В Минсельхозе уверены, чтостимулирования потребительского спроса на сельхозпродукцию может стать эффективным направлением развития экономики в целом и аграриев в частности. При этом для ее скорейшего запуска необходимо начинать с небольших объемов финансирования, например, для помощи отдельным категориям особо нуждающихся граждан - малоимущих пенсионеров и инвалидов, беременных и кормящих женщин, детей.

Как уточнили в министерстве, речь должна идти строго об отечественной продукции, а также о создании условий для того, чтобы средства, направляемые на программу, в большей части доходили до российских товаропроизводителей.

О возможности выпуска продовольственных карточек, средства с которых малообеспеченные граждане могли бы потратить на покупку отечественных продуктов, Минпромторг объявил еще в 2015 году. Однако ее запуск неоднократно переносился из-за нехватки средств. Планировалось, что проект запустят в 2018 году, однако сейчас сроки могут быть снова сдвинуты.

В Минпромторге пояснили, что вопрос зависит от определения источников финансирования. Конкретный размер необходимых средств сейчас обсуждается, речь идет о сумме около 200 млрд рублей, отметили в министерстве". Кроме того, для реализации такого масштабного проекта необходимо подготовить отдельный федеральный закон, который установит правила поддержки потребительского спроса на отечественное продовольствие. "С учетом особенностей формирования бюджета и принятия такого закона старт программе получится дать ориентировочно в 2019 году", - пояснили в министерстве.