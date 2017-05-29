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29 мая 2017 года 09:50
Раньше 2019 года программа продпомощи в РФ не заработает
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Иван Куртов/ТАСС
29 мая. FINMARKET.RU - В России внедрение программы продовольственной помощи потребует принятия отдельного федерального закона и примерно 200 млрд рублей. Действие программы охватит 19 млн человек. Сейчас Минсельхоз прорабатывает вопрос финансирования программы с другими ведомствами, пояснили "Российская газета" в министерстве. В Минсельхозе уверены, что программа стимулирования потребительского спроса на сельхозпродукцию может стать эффективным направлением развития экономики в целом и аграриев в частности. При этом для ее скорейшего запуска необходимо начинать с небольших объемов финансирования, например, для помощи отдельным категориям особо нуждающихся граждан - малоимущих пенсионеров и инвалидов, беременных и кормящих женщин, детей. Как уточнили в министерстве, речь должна идти строго об отечественной продукции, а также о создании условий для того, чтобы средства, направляемые на программу, в большей части доходили до российских товаропроизводителей. О возможности выпуска продовольственных карточек, средства с которых малообеспеченные граждане могли бы потратить на покупку отечественных продуктов, Минпромторг объявил еще в 2015 году. Однако ее запуск неоднократно переносился из-за нехватки средств. Планировалось, что проект запустят в 2018 году, однако сейчас сроки могут быть снова сдвинуты. В Минпромторге пояснили, что вопрос зависит от определения источников финансирования. Конкретный размер необходимых средств сейчас обсуждается, речь идет о сумме около 200 млрд рублей, отметили в министерстве". Кроме того, для реализации такого масштабного проекта необходимо подготовить отдельный федеральный закон, который установит правила поддержки потребительского спроса на отечественное продовольствие. "С учетом особенностей формирования бюджета и принятия такого закона старт программе получится дать ориентировочно в 2019 году", - пояснили в министерстве.
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Ключевые слова: РФ, продпомощь, программа
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Юрий 30.05.2017
Или прилавки пустые, а карманы полные, или наоборот. И карточки этому подтверждение. Примечательно, что и на них "нет средств".
Кибальчиш 29.05.2017
Позор, войны нет, официально, а карточную систему хотят ввести. Прилавки полные, а если народ купить не может, то это вина власти. Застой...
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