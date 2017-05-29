Минстрой откажется от отключений горячей воды

29 мая. FINMARKET.RU - Минстрой намерен отказаться от плановых отключений горячей воды, рассказал замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис. Технологический эксперимент планируется провести в двух российских городах. Сейчас выбирают муниципалитеты для участия в эксперименте, о сроках распространения такой практики на всю страну пока речи не идет, пишет "Российская газета".

"Несколько крупных частных компаний обещают под нашим контролем провести эксперимент и не отключать горячую воду вообще в двух городах нашей страны", - сообщил он. Только если эксперимент удастся, Минстрой сформирует нормативные требования о поэтапном переходе к технологии, которая позволит отказаться от традиционных летних отключений горячей воды в городах.

А пока в ближайших планах министерства - сокращение срока профилактического отключения горячей воды. Сейчас он составляет десять дней, к 2022 году его планируется уменьшить на три дня, до семи суток.

В сентябре 2016 года Минстрой уже скорректировал правила подачи отопления в дома. Он дал право регионам досрочно включать отопление, если холода приходят раньше запланированной даты начала сезона.

Эксперты при этом пока не видят альтернатив профилактическим отключениям горячего водоснабжения. "Мы не можем отказаться от профилактических работ, потому что у нас трубы забиваются. Горячая, остывая, оставляет накипь и ржавчину, которую время от времени надо очищать", - поясняет необходимость отключений Игорь Кокин, эксперт Научно-образовательного центра федеральных и региональных программ Высшей школы государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС.

Во многих странах нет и центрального отопления, объясняют эксперты. Практики существуют разные. Например, в США многие жилые кварталы отапливаются с помощью электрических конвекторов. В странах Европы бойлерные устанавливают в каждом многоквартирном доме. В южных регионах есть дома, вообще не оборудованные отоплением.

Представители трубной отрасли уверены, что отказаться от отключений можно только при условии существенного сокращения износа труб.

"Можно сказать, что в замене сейчас нуждается более половины всех сетей водоснабжения и водоотведения в стране, а их общая протяженность составляет 763 тысячи километров", - говорит Игорь Ефремов, эксперт Ассоциации строителей России.

В итоге необходимо весь летний сезон испытывать и латать трубы, чтобы зимой не пришлось устранять последствия аварий. "Уровень износа сетей водоснабжения в России чрезвычайно велик. Многие трубопроводы отработали свой срок амортизации", - отмечает эксперт. Это приводит к увеличению числа аварий и протечек. Он настаивает, что важно не только своевременно менять отслужившие свой век трубы, но и делать это с использованием качественных материалов.