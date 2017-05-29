Правительство меняет правила субсидий экспорта машин

29 мая. FINMARKET.RU - Критерии выдачи экспортных субсидий на транспортировку машиностроительной продукции могут быть изменены, сообщил "Коммерсанту" источник в одном из автоконцернов и подтвердили другие участники рынка. Постановление правительства N496 от 26 апреля вводит три уровня льгот в зависимости от происхождения и условий производства продукции. Так, государство компенсирует 80% затрат на транспорт, если у компании есть подтверждение производства продукции (выдает Минпромторг при доказательствах выполнения определенных технологических операций в РФ) или специальный инвестконтракт (СПИК, есть у Mazda Sollers и Daimler). Если у компании есть сертификат о происхождении товара на партию (с 1 января 2018 года), компенсируется 60% затрат, и 20% — если она участвует в соглашениях о промсборке в РФ. В 2016 году участники промсборки могли претендовать на компенсацию 80% затрат.

В бюджете на 2017 год и 2018-2019 годы под экспортныезаложено 11,8 млрд руб. По данным Российского экспортного центра, в первом кварталелегковых машин вырос на 28%, до 18,4 тыс. штук, грузовиков — на 14%, до 2,9 тыс. штук, автобусов и спецтранспорта — до 666 штук с 595 машин.

По словам источника издания, постановление N496 вышло без достаточного согласования с профильными ведомствами, и в мае в правительстве стали работать над новой редакцией.

Теперь предлагается только два вида льгот — 60% и 80%. Затраты в размере 80% будут компенсироваться владельцам СПИКов, а также на определенные модели с локализацией выше 50%, на которые концерны должны получить сертификат о происхождении товара на партию (СТ-1). Источник "Коммерсанта" подчеркивает, что это условия для автопрома, для иных отраслей предлагаются другие правила. Затраты в размере 60% компенсируют владельцам промсборки, которая соответствует условиям постановления №719 (вводит перечень технологических операций, выполнение которых дает право продукции считаться российской). Последнее условие позволяет не допустить к получению субсидий, например, китайские автоконцерны с крупноузловой сборкой.

Исходя из обеих редакций постановления, получается, что Минпромторг на фоне переизбытка сборочных мощностей и дефицита спроса нав РФ дает меньшие субсидии тем, кто уже построил здесь заводы и вложил значительные средства. По мнению одного из участников рынка, министерство таким образом стимулирует концерны с подходящими к концу соглашениями о промсборке к заключению СПИКов.

В Минпромторге заявили, что главная задача изменений — "ликвидация возможности спекуляций по получению субсидий за счет конкретизации коэффициентов и формулирования четких требований к предприятиям" (прежде всего по уровню локализации).