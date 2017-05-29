Пенсионную реформу отложили

29 мая. FINMARKET.RU - Правительство заморозило обсуждение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) практически сразу после его внесения. Законопроект об ИПК Минфин и Центральный банк (ЦБ) внесли в правительство в начале апреля. Концепция призвана перезапустить систему накопительной, которая в последние несколько лет из-за серии мораториев потеряла смысл. По задумке авторов идеи, работодатели после запуска ИПК будут автоматически отчислять 1-6% от зарплаты каждого сотрудника в негосударственный пенсионный фонд (НПФ) на его личный счет. При этом эти деньги нельзя будет изъять - юридически они будут собственностью гражданина.

Концепция ИПК зависла в правительстве до тех пор, пока не будет принято политическое решение о начале обсуждения изменений в пенсионной системе в целом, рассказал "Известиям" федеральный чиновник.

"Концепция ИПК завязана на многих важных изменениях в пенсионной системе, включая повышение пенсионного возраста. Начинать масштабное обсуждение реформы нельзя, потому что на это нет разрешения сверху. Когда оно появится - неизвестно. Вероятно, что не раньше президентских выборов в 2018 году", - сказал чиновник.

Собеседник "Известий", принимающий участие в обсуждениях реформы в правительстве, заметил, что концепция ИПК внесена в правительство с разногласиями, которые усложняют прохождение инициативы.

"Финансово-экономический блок и социальный не договорились по автоподписке. Это главный камень преткновения. ИПК требует существенной доработки, - сообщил он. - Сейчас обсуждаются многие предложения в пенсионной сфере, и итоговый вариант системы может исключать ИПК в предложенном формате".

Официально в пресс-службе Минфина "Известиям" сообщили, что "срок введения концепции ИПК пока не изменился". Речь шла о 2019 годе.

Концепция ИПК была внесена в правительство с большой таблицей разногласий, сообщали ранее источники "Известий". Замечания были в основном у Минтруда. Ему не нравится автоматическая подписка, а для Минфина это принципиальная позиция. Еще один важный предмет споров - это как учесть в ИПК корпоративные системы дополнительного пенсионного обеспечения.

Президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков не удивлен тому, что обсуждение ИПК заморожено.

"Я этому не удивлен. Здесь на одной чаше весов активная позиция ЦБ и Минфина с намерением оперативно внести документ в правительство и обсуждать его уже на площадке правительства, на другой чаше весов позиция социального блока, который говорил, что они в принципе против идеи ИПК", - рассказал он. По словам С.Белякова, финансово-экономический и социальный блоки правительства пока не находят общий язык.