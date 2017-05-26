Кредитование ценными бумагами в РФ может стать реальностью

26 мая. FINMARKET.RU - Национальный расчетный депозитарий (НРД) обсуждает с участниками российского финансового рынка проект сервиса автоматического кредитования ценными бумагами под завершение расчетов. На днях презентация проекта состоялась в рамках заседания комитета Ассоциации российских банков (АРБ) по развитию финансового рынка, пишет "Коммерсант"

"Мы видим потенциальный спрос на такую услугу, поскольку участники клиринга заинтересованы в завершенности расчетов",- отметила управляющий директор по развитию систем управления обеспечением НРД Алина Акчурина. По ее словам, расчеты бывают не завершены в плановую дату из-за того, что бумаг, которые один контрагент должен поставить другому по условиям сделки, в нужный момент не оказывается в наличии.

Как говорит представитель крупного банка-депозитария, это актуально для тех, кто активно совершает короткие продажи. Так, в случае игры на понижение можно взять бумагу в кредит, продать ее, получить деньги и, дождавшись снижения котировок, выкупить бумаги и заработать на разнице. Однако не всегда требуемый объем можно выкупить на рынке, чтобы вернуть долг.

Участники рынка подтвердили интерес к проекту. Однако пока проект НРД находится на стадии концепции. Технически он может быть реализован достаточно быстро, считает А.Акчурина. Но многое будет зависеть от юридической конструкции, которая будет положена в основу таких сделок.

По словам начальника управления депозитарных услуг Юникредит-банка Натальи Сидоровой, такой продукт чрезвычайно востребован на западных рынках, однако гражданско-правовые основания для этого вида сделок в России отличаются от тех, что действуют в Европе.

"Если в России при переходе ценной бумаги со счета на счет юридически переходят и права собственности, то на Западе это работает как аналог ссудных счетов. Перехода права собственности не происходит, бумага юридически отражена именно как заемный актив", - поясняет она. Именно отсутствие подобных механизмов в российском законодательстве помешало в свое время запуску аналогичных проектов нескольких крупных иностранных игроков, напоминает представитель другого крупного банка-депозитария.