Глобализация формирует бесполезный класс

26 мая. FINMARKET.RU - Технологический прогресс и глобализация выбрасывает из жизни миллионы работоспособных граждан, чей труд не нужен современной экономике.

В глобальной экономике формируются ненужные, бесполезные классы или даже народы. На возможность такого развития событий, в частности, указывает израильский историк Юваль Ной Харари. "Алгоритмы и роботы отберут у людей сотни профессий", - пишет он в британской Guardian. К 2050 году сформируется новый класс людей - бесполезный класс. "В него войдут не просто безработные люди, а люди, в принципе неспособные устроиться на доступную работу", - прогнозирует ученый.

Примерно такую же картину будущего рисует и глава SpaceX Илон Маск, пишет "Независимая газета". Труд большой доли населения планеты, по его словам, вообще не будет востребован, и бессмысленность существования значительной части жителей планеты станет глобальной проблемой.

На сегодняшний день существуют различные оценки того, сколько миллионов работников, таким образом, останется не у дел. Так, в докладе Всемирного экономического форума ранее указывалось, что роботизация производственных процессов во многих отраслях приведет к чистой потере более 5 млн рабочих мест в крупнейших развитых и развивающихся странах к концу 2020 года.

А уже к 2050 году, говорили эксперты McKinsey Global Institute, благодаря автоматизации производства без работы останутся 1,1 млрд рабочих по всему миру. Однако полностью "безлюдными" могут стать не более 5% нынешних профессий, которые допускают тотальную роботизацию, сообщали эксперты.

Признаки формирования в мире бесполезного класса видны уже сегодня. К примеру, в США 20 млн мужчин трудоспособного возраста (22%) без высшего образования ни дня не работали за последние 12 месяцев.

В России картина также не вселяет оптимизма. В РФ около 12% молодежи в возрасте 15-24 лет сегодня исключены из сферы занятости, образования и профподготовки. И при общей численности возрастной группы в 16,1 млн человек это почти 2 млн. Такие оценки приводит научный сотрудник Центра трудовых исследований Высшей школы экономики (ВШЭ) Анна Зудина.

Автоматизация и технический прогресс будут способствовать вымиранию целых профессий. Так, в первую очередь следует ожидать снижения спроса на низкоквалифицированных сотрудников, сообщают специалисты рекрутингового портала Superjob. По их мнению, уже с 2018 года спрос на них ежегодно будет падать на 5%. А в некоторых сферах даже самых лучших сотрудников заменят роботы-алгоритмы, говорят в компании. Таким образом, предупреждают они, общий уровень реальной безработицы в России при существующих тенденциях уже к 2022 году может увеличиться до 20-25% (сейчас около 5,5%), считают рекрутеры.

"Снизится и реальный спрос на бухгалтеров начального уровня. К 2020 году рынок труда для бухгалтеров начального уровня и делопроизводителей может сократиться в три раза. Банки начнут сокращать специалистов, задействованных в бумажном документообороте. Будет снижаться спрос на сотрудников контакт- и колл-центров. В целом в ближайшие годы в разы сократится объем предложений для специалистов по обработке информации (операторы ввода данных, модераторы и т.д.)", - полагают исследователи.

Кроме того, продолжают в Superjob, с 2017 года перестанет расти спрос на квалифицированных рабочих на промышленных предприятиях. "Масштабное внедрение роботизированной техники будет способствовать сокращению рабочих рук", - говорят в компании.

Однако даже с учетом технического прогресса России появление в классическом понимании бесполезного класса пока не грозит, уверены эксперты "НГ". "Внедрение автоматизации процессов и инноваций - это серьезные затраты. На растущем рынке компании вкладывают в такого рода проекты - и уже через несколько лет получают серьезную отдачу. В период кризиса, когда большинство компаний живет сегодняшним днем и думает только о выживании, инвестировать готовы единицы. Не думаю, что в ближайшие пять лет у нас появится класс", - уверен ведущий специалист по подбору персонала кадрового агентства "Юнити" Руслан Карпов.

Не все так пессимистично, считает замдиректора Центра трудовых исследований ВШЭ Ростислав Капелюшников. Нет никаких оснований для того, чтобы считать, что внедрение новых технологий и связанное с этим повышение производительности приведет к перманентному сокращению занятости и к перманентному росту безработицы. "Технологическая безработица - это в значительной степени миф. Когда конный транспорт был заменен автомобилями - что, мы по историческим данным можем найти какую-то сверхвысокую безработицу среди бывших извозчиков? Когда пришли компьютеры и была полностью уничтожена профессия машинистки - что, мы слышали о каком-то взрывном росте безработицы среди машинисток? Ничего этого не было, потому что в экономике, даже медленно растущей, уничтожение рабочих мест всегда сопровождается их созданием", - подчеркивает эксперт. Тем не менее развитие технологий может создать очаговую безработицу.