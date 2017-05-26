26 мая. FINMARKET.RU - Профессия инженера снова приобретает популярность. По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в канун выпускных школьных экзаменов, эта профессия стала считаться более привлекательной (9% против 4% в 2005 году), пишет "Российская газета"

Каждый третий (35% в в 2017 году против 12% в 2005-м) назвалврача/медработника. Верхние строчки в "народном рейтинге" заняли также юриспруденция (11%), педагогика (10%) и рабочие профессии (10%). Опрос проводился среди 1800 россиян, имеющих подрастающее поколение.

Как показывают исследования, выпускник школы, выбирающий профессию инженера, - это юноша, обучающийся в обычном классе общеобразовательной школы. Выпускник школы планирует поступать в вуз для повышения своего социального статуса, построения успешной карьеры, получения в будущем высокооплачиваемой работы. По мнению старшеклассников, выбирающих профессию инженера, профессия должна быть интересной, обеспечивать материальный достаток, карьерный рост, иметь высокий социальный статус, давать возможность общения с интересными людьми, быть востребованной на рынке труда. Почти каждый второй выбирающий профессию инженера не ограничивается только ею, а намечает себе вторую профессию (юриста, менеджера, экономиста).

"Надо пропагандировать инженерную деятельность как принадлежность к высшей сфере интеллектуальной деятельности, - говорит председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей, депутат Госдумы от "Единой России" Елена Панина. - В дореволюционной России получить звание инженера мог далеко не каждый".

В советской России профессия инженера пережила сначала стремительный взлет, связанный с индустриализацией, потом долгий застой.

С развалом СССР в России началась деиндустриализация - где-то сознательный и необходимый, а где-то стихийный и вынужденный демонтаж промышленной инфраструктуры. В этой инфраструктуре была сосредоточена примерно треть всех рабочих мест страны, к ней примыкал и унаследованный от СССР научно-технический потенциал. Закрывались заводы - теряли работу инженеры, падал престиж инженерного труда и престижность инженерного образования.

В последние лет десять картина меняется. Появляется все больше различных производств (нередко - со смешанным российско-иностранным капиталом). И теперь инженеры опять нарасхват. Только за последние четыре года количество вакансий для них, по данным Российского союза инженеров, увеличилось в четыре раза. Самая востребованная специальность - инженер-конструктор.

При высоком спросе на инженеров их доходы осязаемо растут. Диплом технического вуза гарантирует его обладателю зарплату на 40-45% выше, чем средняя по региону. Но квалифицированных технических специалистов России сегодня нужно в два раза больше, чем есть на рынке.

Национальная палата инженеров выступила с инициативой объявить 2018 год в России Годом инженера. А Московский международный инженерный форум обратился к президенту страны с предложением учредить почетное звание "Заслуженный инженер Российской Федерации".