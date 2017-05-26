СПЧ предлагает провести административную амнистию

26 мая. FINMARKET.RU - Совет при президенте РФ по правам человека предлагает главе государства провести административную амнистию. В России ее еще никогда не было, хотя законом такая возможность предусмотрена.

Глава СПЧ Михаил Федотов надеется, что президент Владимир Путин поддержит предложение совета и выступит с инициативой проведения административной амнистии. "Наш Кодекс об административных правонарушениях предусматривает возможность освобождения от наказания в связи с амнистией, но таких амнистий за всю нашу историю еще не было",— сообщил "Коммерсанту" М.Федотов, назвав свое предложение "абсолютно новаторским ходом". По словам главы СПЧ, принципиально важно, чтобы была поддержана сама идея административной амнистии. "Она хороша тем, что касается людей, которые совершили лишь административные правонарушения, а не преступления. Она может распространиться не на тысячи, а на миллионы людей",— поясняет М.Федотов. Записку с концепцией проведения амнистии к 100-летию Октябрьской революции глава СПЧ, по его словам, уже передал первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко.

Согласно данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году за административные правонарушения осуждены 6,4 млн человек. Из них 3,7 млн человек оштрафованы, причем в доход государства так и не были взысканы штрафы на общую сумму в 72 млрд руб., 1,1 млн человек были отправлены под арест (максимум до 15 суток). 496 тыс. автомобилистов, по данным ГИБДД, были лишены водительских прав.

"Было бы хорошо, если бы под амнистию попали водители, а также осужденные за экономические преступления, например нарушение правил торговли",— сообщил "Коммерсанту" заместитель заведующего кафедрой конституционного и административного права ВШЭ и член СПЧ Илья Шаблинский. Он говорит, что большинство штрафов по КоАП — на суммы от 5 тыс. до 20 тыс. руб. "Это незначительно для экономики и не повлияет на выплаты пенсий, но сильно облегчит жизнь гражданам",— считает он.

По мнению члена Московской Хельсинской группы Валерия Борщева,— не лучший вариант освобождения от наказания: "Наша судебная система не вызывает доверия — оправдательных приговоров мало. Предложение СПЧ — это скорее оценка работы судов и следствия".