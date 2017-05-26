ФТС выстроит тотальную систему контроля за бизнесом

26 мая. FINMARKET.RU - Программа развития Федеральной таможенной службы (ФТС) предусматривает создание к 2020 году тотальной системы контроля за бизнесом.эту систему полностью автоматизирует, переведет общение с компаниями в электронный режим, а роль таможенника в проверках снизит, пишут "Ведомости".

Система позволит следить за движением товаров по всему Евразийскому экономическому союзу, выявлять компании, которые занижают таможенные пошлины и налоги, а также их бенефициаров. Остальному бизнесу таможенники, наоборот, обещают снижение нагрузки, чтобы компании реже сталкивались с проверками: будут изменены критерии профилей риска, растаможивание их товаров станет автоматическим и т. д.

Меры нацелены на исключение субъективного фактора при принятии решений, передал через представителя руководитель ФТС Владимир Булавин: нагрузка на белый бизнес будет снижаться, а на недобросовестный, наоборот, расти.

Готового варианта еще нет, говорит федеральный чиновник, но система сквозного контроля за товарами может работать так: при ввозе товара присваивать декларации еще один номер, по которому определять, какие товары ввозятся и как учитываются. Затем номер передается налоговикам, которые продолжают следить за товаром, говорит он, и, даже если поставка будет распродана разным контрагентам, на виртуальном складе Федеральной налоговой службы (ФНС) будут храниться данные о каждом товаре всей партии. Вариантов много, уверен другой чиновник: например, можно использовать автоматизированную систему контроля за НДС (АСК НДС-2 – система ФНС, отслеживает товарные потоки, но не идентифицирует названия товаров).

ФТС планирует расширить личный кабинет. Сейчас в нем можно смотреть остатки таможенных платежей, передавать отчеты и оплачивать таможенные счета через единый лицевой счет. Бизнес просит возвращать через личный кабинет таможенные платежи, отвечать на запросы и сообщать, в какой категории риска находится компания.

Система поможет бороться с занижением таможенной стоимости или растаможиванием одного товара под видом другого. Однодневки покупают у импортера такой товар по заниженной цене и перепродают в несколько раз дороже нормальному налогоплательщику, а НДС с разницы в цене бюджет не получает. АСК НДС-2 и сейчас может выявить такого посредника, но система сквозного контроля позволит увидеть транзакции по всей цепочке, начиная с ввоза товара.

Частично программа уже выполняется: трехуровневая система разделения компаний на категории заработала в апреле, говорит чиновник. Сейчас компаний со средним и высоким уровнями риска гораздо больше, чем безрисковых: более 63 000 и 11 000 соответственно (данные на II квартал 2017 г.). На компании с высоким и средним уровнями риска приходится 54% всех таможенных деклараций. С низким уровнем риска – всего 3197 компаний, они подали 46% всех деклараций. К 2020 г. доля деклараций от безрисковых должна удвоиться, говорится в программе. Со временем компании уже после выпуска товаров будут автоматически отбираться для контроля, обещает чиновник и объясняет, что этому поможет пересмотр критериев риска.