В Киеве думают, как законодательно разорвать связи украинцев с россиянами

26 мая. FINMARKET.RU - Разрыв всех связей с Россией стал основным трендом политики Киева. Украинские националисты подхватили идею директора Украинского института национальной памяти (орган исполнительной власти страны) Владимира Вятровича разорвать даже "родственные связи" украинцев с россиянами и разрабатывают законопроект на основе высказанных идей историка, рассказали "Известиям" источники в Верховной раде. Другое дело, что официально запретить населению Украины общаться с родственниками в России на практике очень сложно, зато можно минимизировать контакты, возведя дополнительные преграды.

Однако у тех, кто собрался "запрещать российских родственников" возникли проблемы, поскольку "хорошую" идею надо как-то реализовать, а как это сделать технически - пока неясно. Возможно, родственников в России придется декларировать.

Один из собеседников "Известий" отметил, что фактически ставится задача построить "мононацию", а многовековая взаимосвязь с Россией этому явно мешает. Поэтому, к примеру, поездки к российским родственникам вполне можно причислить к угрозам национальной безопасности Украины. Другой источник отметил, что "инициатива прорабатывается", но "надо учесть очень много нюансов".

Депутат от "Оппозиционного блока" Евгений Балицкий также подтвердил "Известиям", что идею В.Вятровича "приоденут" законодательно, хотя это и будет противоречить принципам демократического государства.

"У наших стран и народов много общего. И наша задача, наоборот, сохранять все те базовые вещи, на которых строятся наши братские связи. Однако националисты пытаются все это разорвать, эксплуатируя уже небольшой электоральный сегмент, который по-прежнему готов их поддержать. На мой взгляд, на законодательном уровне в нормальной стране такого происходить не должно, но с нынешней властью это (законопроект - "Известия") весьма вероятно", - сказал Евгений Балицкий.

По его мнению, "инфекция, поддержанная Западом, разлагает общество", используя языковые, религиозные и даже родственные факторы. Депутат считает, что властным кругам выгодно "эксплуатировать идею", которая бы наглухо закрыла дверь в Россию. Однако в регионах, по его словам, "растет ненависть к власти", поскольку антироссийских инициатив с 2014 года было много, а внутренняя ситуация на Украине к лучшему так и не поменялась.

Директор Центра евразийских исследований Владимир Корнилов в разговоре с "Известиями" выразил мнение, что узаконить разрыв родственных связей с Россией в XXI веке практически невозможно. По его мнению, цель - еще больше накалить атмосферу и тем самым расчистить путь для менее радикальных инициатив, но все же антироссийских.

В любом случае, отмечает издание, то, что подобные идеи появляются на Украине, настораживает. Даже если законопроект в итоге не будет разработан в полном соответствии со словами Вятровича, каких-то ограничений все-таки стоит ожидать.