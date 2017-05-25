Перепись-2020 подорожает в три раза

25 мая. FINMARKET.RU - Всероссийскаянаселения 2020 года обойдется каждому россиянину, от младенца до пенсионера, более чем в 300 руб. с носа. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин уже требует учесть в бюджете его заявку на сумму свыше 50 млрд руб. на проведение всероссийской переписи, пишет "Независимая газета". Это примерно в три раза больше, чем стоила перепись-2010, когда семь лет назад бюджет выделил на мероприятие 16,5 млрд руб.

Одна из главных причин увеличения сметы переписи-2020 - это, судя по всему, именно рост зарплат переписчиков. В 2010-м Росстат обещал заплатить переписчикам в среднем 5,5 тыс. руб. в месяц. В этом году было объявлено о минимальной зарплате в размере 16,2 тыс. руб. в месяц.

Еще в 2010 году возникало множество вопросов о целесообразности проведения переписи по старинке. Ведь персональные данные каждого гражданина содержатся в десятках государственных баз данных: в ЗАГСах, ДЕЗах, паспортных столах, миграционных службах, Пенсионном фонде, МВД, налоговых органах, поликлиниках, школах, вузах и т.п. У россиян есть медицинские страховые полисы, СНИЛС, ИНН, полисы ОСАГО (в случае владения автомобилем), аттестаты и дипломы о полученном образовании. Кроме того, в стране запущена система тотального учета всех коммунальных услуг, жилых квартир и комнат.

В пресс-службе Минэкономразвития, которое теперь курирует Росстат, сообщили "НГ": "Всероссийская перепись населения - источник уникальной демографической и социально-экономической информации обо всех жителях страны, постоянно и временно находящихся на территории страны или за ее пределами. Большинство показателей, получаемых при переписи, невозможно получить из других источников информации: число и состав домохозяйств и семей, фактическое брачное состояние населения, уровень образования, рождаемость, национальность и владение языками, источники средств к существованию, жилищные условия населения".

"Всероссийская перепись населения - единственный источник информации о национальном составе и владении языками", - подтвердили "НГ" в Росстате. Стоит ли напоминать, напоминает издание, что прошлые переписи уже выявляли в России, например, эльфов, которые, судя по всему, владели эльфийским языком? Как выяснилось, в одной только Москве проживало в 2010 году 32 эльфа.

"Сведения в информационных системах в основном не дублируют собираемые данные о населении при проведении всероссийской переписи, - уверяют в МЭР. - В имеющихся информационных системах сбор сведений носит заявительный характер, то есть не охватывает все население. Информационные системы содержат сведения о юридическом населении, то есть по месту его регистрации. Поскольку в реальной жизни место постоянного жительства людей может не совпадать с адресом официальной регистрации, то категории юридического и постоянного населения не идентичны".

С этим соглашаются некоторые опрошенные эксперты. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев пояснил "НГ", что "перемещение гражданина РФ слабо контролируется, регистрация и реальное проживание часто не имеют между собой ничего общего". Он уточняет, что ни один соцопрос не заменит перепись, ведь "всегда есть опасность неправильной выборки".

Но вопросы есть не только к аргументам в пользу сохранения переписи. Не меньшие сомнения вызывает и российская практика проведения так называемой сплошной переписи. Многие россияне замечают, что никто из их близких, друзей и знакомых в глаза не видел ни одного переписчика, а Росстат при этом рапортует почти о 100-процентном охвате переписью населения. Не случайно все постсоветские переписи граждане и специалисты называют "нарисованными".

Инициативы Росстата во главе с Александром Суриновым находят поддержку в правительстве. "Итоги переписи населения используются Минтрудом в повседневной деятельности, - сообщили в пресс-службе Минтруда. - Это источник сведений об уровне рождаемости реальных поколений (коэффициенте суммарной рождаемости)".