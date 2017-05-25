Россияне покупаю за рубежом отели, фитнес-центры и автозаправки

25 мая. FINMARKET.RU - Спрос россиян наза границей увеличился в 2 раза, обнаружили эксперты по зарубежной недвижимости. Но вместо высокобюджетного жилья покупатели стали приобретать недорогие квартиры. Более того, российские покупатели зарубежной недвижимости переключились с жилья на коммерческие объекты. - курортные отели, фитнес-центры и даже автозаправки, чего раньше в массовом сегменте не наблюдалось, пишет "Коммерсант"

По словам партнера Colliers International Владимира Сергунина, до прошлого года сделки с зарубежной коммерческой недвижимостью по запросу российских покупателей занимали в среднем 40% трансакций, остальное приходилось на жилье. "По итогам 1-го квартала 2017 года каждая вторая сделка приходится на коммерческие объекты, прежде всего на торговые площади", - отмечает он.

Как говорит директор по зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева, если в 2014-2015 годах на объекты коммерческой недвижимости приходилось менее 10% запросов от общего числа, то в 1-м квартале 2017 года - уже 20%. Основной интерес инвесторов вызывают курортные отели, пансионаты, рестораны, студенческое жилье, автозаправки, автосалоны, фитнес-центры. По словам М.Шалаевой, доходность этих инвестиций находится на уровне 5-10% годовых.

Согласно данным консалтинговой компании Tranio, объем приобретений коммерческой недвижимости гражданами России по итогам 2016 года вырос на 20%. Покупатели, как отмечают эксперты компании, предпочитают бюджетное жилье и высокодоходные и коммерческие объекты любым другим типам недвижимости, особенно вторым роскошным домам.

Общий объем сделок с зарубежной недвижимостью за прошлый год упал, но средний бюджетвырос. По данным Центробанка, за 2016 годсовершили сделок с зарубежной недвижимостью на общую сумму $870 млн - это меньше, чем в 2015 году, когда на зарубежные дома российские покупатели потратили $962 млн. До текущего финансового кризиса (в 2013-2014 годах) ежегодный объем российских инвестиций в зарубежную недвижимость превышал $2 млрд. В 2016 году российские инвесторы готовы были покупать жилье за границей на сумму около $415 тыс. (в 2015 году эта сумма составляла $295 тыс.) за объект, а коммерческие здания - за $2,1 млн вместо $860 тыс. годом ранее.

В этом году, по словам В.Сергунина, спрос на жилую и коммерческую недвижимость за рубежом впервые за несколько лет растет. Он рассчитывает, что оживление рынка может сохраниться в течение всего 2017 года.

Популярные среди российских инвесторов направления для покупки недвижимости - Германия, Великобритания, Франция, Италия, Испания, Кипр. По данным Tranio, в прошлом году Германия стала 3-м по популярности среди внешних инвесторов рынков - объем трансграничных покупок недвижимости составил $25,8 млрд, из них $22,7 млрд в коммерческие объекты. На 1-м месте США, где иностранцы приобрели недвижимости на $149 млрд, на 2-м - Великобритания, несмотря на то что там недвижимость дешевеет из-за Brexit ($86,1 млрд).