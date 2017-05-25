Фиксированная выплата к пенсии: кто займется финансированием

25 мая. FINMARKET.RU -предлагает перевестификсированной выплаты кна федеральный, рассказали "Ведомостям" пять федеральных чиновников. Это поможет сохранить пенсионные права граждан при снижении ставки страховых взносов с 30% до 22% (часть налогового маневра, вторая часть - повышение НДС до 22%), убежден чиновник финансово-экономического блока.

Маневр бьет по финансированию Пенсионного фонда (ПФР), а главное - сокращает пенсионные права граждан, так как основная часть снижения ставки приходится именно на пенсионный взнос. Сейчас взнос в ПФР составляет 22%, из которых 16 процентных пунктов учитываются в будущих пенсионных правах граждан, а 6 п. п. идут на фиксированную выплату.

Перевод фиксированной выплаты на попечение бюджета не нарушит страховых принципов, поскольку она не имеет страховой природы, считает чиновник финансово-экономического блока. Зато это позволит чисто математически сократить бюджетный трансферт в ПФР: из-за маневра он возрастает в 1,6 раза, а если фиксированная выплата не относится к страховой пенсии, то и в трансферте на пенсионные выплаты она не должна учитываться.

Сейчас за счет собранных взносов финансируется только две трети расходов на выплату страховых пенсий, еще треть добавляет федеральный бюджет. Эту пропорцию почти не изменило замораживание накопительных взносов, давшее дополнительно около 0,5 трлн руб. на выплату пенсий. По закону о бюджете ПФР на 2017 г. взносов будет собрано 4,3 трлн руб., а на выплату страховых пенсий требуется 6,4 трлн руб., остальные 2,1 трлн - бюджетный трансферт. Маневр "22 на 22" приводит к увеличению трансферта еще на 1,4 трлн руб., подсчитали в Минфине. Но если финансирование фиксированной выплаты перевести на бюджет и не учитывать как часть страховой пенсии, трансферт сократится на 2,3 трлн руб. до 1,2 трлн.

Повышение пенсионного возраста, дальнейшее ужесточение условий досрочных пенсий и другие меры сократят его до 600 млрд руб., говорит эксперт, знакомый с расчетами. Так что при снижении взноса в ПФР трансферт не только не растет, а еще и снижается более чем втрое. А для пенсионеров ничего не изменится, уверяет федеральный чиновник: как получали, так и будут получать.

Параметры маневра и новые предложения Минфина будут обсуждаться в понедельник на совещании у Д.Медведева, знают два федеральных чиновника.

При переводе базовой части в бюджет ничто не мешает сделать из нее пособие по бедности и платить только тем, кому оно нужно, или вообще отменить, рассуждает чиновник социального блока. Размер пенсии тогда сократится на треть: фиксированная выплата - 4800 руб. из 13208,7 руб. средней страховой пенсии (2017 г.).

Как говорит федеральный чиновник, при принятии предложений Минфина пенсионные права граждан однозначно пострадают, потому что базовая часть - часть страховой пенсии - станет, по сути, социальной, к страхованию отношения не имеющей. Дефицит же в пенсионном страховании как был, так и останется, трансферт как был, так и останется, а правовых коллизий возникает масса. Это очередное бессмысленное телодвижение при нулевом финансовом эффекте, заключает он: "О каком понимании людьми пенсионной системы и о каком доверии к ней можно говорить при подобном отношении?"