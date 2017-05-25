Банкоматы будут идентифицировать клиентов по внешности

25 мая. FINMARKET.RU - Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций - будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг - гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Об этом "Известиям" рассказали в крупнейших российских кредитных организациях.

Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах острова Макао осуществляетсяпо лицу держателей карт Union Pay. Таким образом, на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег.

Ряд российских банков собирается последовать китайскому опыту и внедрить системы распознавания лиц в своих терминалах. Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк "Открытие".

Как рассказал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов, пилотный проект может быть запущен уже в этом году.

В Сбербанке "Известиям" сообщили, что "в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов нас биометрией".

Директор по инновациям банка "Открытие" Алексей Благирев отметил, что банк изучает технологии и решения в этом направлении.

По словам директора по развитию розничных каналов Росбанка Виктории Селезневой, технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования и сейчас банк уже работает над возможностью внедрения системы распознавания лиц.

"Нам интересны подобные инновационные проекты, - указали в пресс-службе ВТБ. - ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ готовы изучить опыт коллег из Китая: в первую очередь интересны бизнес-кейсы".

Руководитель направления управления доступом центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Жиронкин отметил, что идентификация по лицу - наиболее перспективный метод биометрической идентификации. Одно из его преимуществ - отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней, указал эксперт. Он уверен, что идентификация в АТМ по лицу получит массовое распространение на российском рынке.

По оценкам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, на переоснащение одного АТМ новой системой распознавания придется потратить $500-1000.