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25 мая 2017 года 09:37
Банкоматы будут идентифицировать клиентов по внешности
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Денис Абрамов/ТАСС
25 мая. FINMARKET.RU - Российские банки планируют внедрять в своих банкоматах идентификацию по лицу: для совершения операций - будь то переводы на другие счета, снятие наличных или оплата услуг - гражданам не нужно будет вводить карту и набирать цифровой пароль. Об этом "Известиям" рассказали в крупнейших российских кредитных организациях. Недавно подобный способ проверки по биометрическим параметрам появился в Китае. В банкоматах острова Макао осуществляется идентификация по лицу держателей карт Union Pay. Таким образом, на острове, где разрешены азартные игры, планируют бороться с отмыванием денег. Ряд российских банков собирается последовать китайскому опыту и внедрить системы распознавания лиц в своих терминалах. Новый способ идентификации рассматривают, в частности, Сбербанк, ВТБ, Бинбанк, Росбанк и банк "Открытие". Как рассказал директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов, пилотный проект может быть запущен уже в этом году. В Сбербанке "Известиям" сообщили, что "в настоящий момент проводятся работы по проектированию решения, оценке стоимости работ и выделению ресурсов на банкоматы с биометрией". Директор по инновациям банка "Открытие" Алексей Благирев отметил, что банк изучает технологии и решения в этом направлении. По словам директора по развитию розничных каналов Росбанка Виктории Селезневой, технологии биометрического распознавания лиц имеют большой потенциал для использования и сейчас банк уже работает над возможностью внедрения системы распознавания лиц. "Нам интересны подобные инновационные проекты, - указали в пресс-службе ВТБ. - ВТБ24 и розничный бизнес банка ВТБ готовы изучить опыт коллег из Китая: в первую очередь интересны бизнес-кейсы". Руководитель направления управления доступом центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Ярослав Жиронкин отметил, что идентификация по лицу - наиболее перспективный метод биометрической идентификации. Одно из его преимуществ - отсутствие гигиенического фактора: клиенту не нужно прислоняться к сканеру для считывания биометрической информации с пальцев или ладоней, указал эксперт. Он уверен, что идентификация в АТМ по лицу получит массовое распространение на российском рынке. По оценкам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, на переоснащение одного АТМ новой системой распознавания придется потратить $500-1000.
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Ключевые слова: РФ, банкоматы, клиенты, идентификация
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