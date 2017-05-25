Украина с июля может полностью прекратить ж/д пассажирское сообщение с Россией

25 мая. FINMARKET.RU - С июля Украина может полностью прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией, пишет "Коммерсант" со ссылкой на информированные источники в Киеве.

Грузовые перевозки были отменены еще на прошлой неделе решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) - одновременно с введением санкций против юридических и физических лиц, а также блокированием российских социальных сетей и почтовых сервисов.

Хотяприостановить пассажирские перевозки пока официально не подтверждают ни в Киеве, ни в Москве, украинские собеседники "Ъ" настаивают: решение активно лоббируют секретарь СНБО Александр Турчинов и спикер Рады Андрей Парубий, жесткую позицию которых в последнее время все чаще поддерживает президент Петр Порошенко.

"Украина готовится прекратить железнодорожное пассажирское сообщение с Россией ориентировочно с 1 июля", - сообщил источник газеты, близкий к правительству Украины. По его словам, предлогом для такого решения станет нежелание "Российских железных дорог" (РЖД) "прекратить пассажирские перевозки в Россию из зоны АТО и, в частности, из Донецка, что нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины" (сейчас из Донецка в российский Таганрог курсирует электричка, цена билета - 17 руб.).

В государственной администрации железнодорожного транспорта Украины "Укрзализныця" не подтвердили, но и не опровергли подготовку запрета пассажирского сообщения, ограничившись фразой: "Никакого решения на этот счет на данный момент не принято". В РЖД "Коммерсанту" заявили, что не получали от Украины каких-либо документов о прекращении пассажирского сообщения с РФ.

Впрочем, слова собеседника "Ъ" о готовящемся запрете подтверждает бывший замминистра транспорта Украины Александр Кава. По его словам, "Укрзализныця" уже зафиксировала "снижение пассажиропотока железнодорожным транспортом между Украиной и Россией более чем на 60% за последний год". Однако даже после этого существенного уменьшения пассажиропоток насчитывает почти 2 млн человек в год.

А.Кава напоминает: о готовящемся прекращении пассажирских перевозок заговорили сразу после введения Украиной антироссийских санкций на прошлой неделе и прекращения перевозок грузовых.