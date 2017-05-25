Россия улучшила позиции в рейтинге доступности открытых данных

25 мая. FINMARKET.RU - Россия поднялась до 25-го с 41-го места в очередном рейтинге Open Data Barometer, который оценивает, как правительства раскрываютв открытом формате и какой это дает социальный и экономический эффект.

Россия заняла 1-е место среди стран бывшего СССР, обогнав Молдавию (31-е место), Грузию (40-е), Эстонию и Украину (44-е), Казахстан (59-е).

По итогам 2016 года вOpen Data Barometer вошли 115 стран, первые позиции заняли Великобритания, Канада, Франция, США, Южная Корея.

Рейтинг учитывает доступность и качество 15 ключевых наборов данных, необходимых для граждан и бизнеса. Россия добилась прогресса, в частности, в раскрытии криминальной статистики и сведений о государственных закупках, а также информации о юридических лицах, данных об экологии и итогах выборов.

В то же времяотстает, согласно рейтингу, в публикации картографической информации, сведений о недвижимости, бюджетных расходах, а также в том, что касается социального и экономического эффекта от раскрытия государственных данных.

Рейтинг рассчитывается World Wide Web Foundation, международной некоммерческой организацией, занимающейся вопросами развития и доступности Всемирной паутины.

Открытые данные - информация, размещаемая в интернете в формате, который позволяет вести ее автоматизированную обработку без предварительных изменений человеком в целях повторного использования (такой формат называют еще "машиночитаемым"). Открытые данные, как показал опыт США, Великобритании и других стран, позволяют разработчикам создавать новые удобные сервисы в интернете, государству - поддерживать развитие IT-бизнеса и совершенствовать инструменты общественного контроля. В России работу по направлению открытых данных координирует Совет по открытым данным при правкомиссии по координации деятельности Открытого правительства, возглавляемый министром Михаилом Абызовым.

На конец мая органы российские власти различных уровней опубликовали на портале открытых данных 13 628 датасетов.