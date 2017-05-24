Плюсы и минусы концепции закона об ИПК

24 мая. FINMARKET.RU - В России основой индивидуального пенсионного капитала (ИПК) гражданина станет его счет обязательного пенсионного страхования (ОПС) впо итогам переходной кампании 2016 года. Это следует из разработанной ЦБ и Минфином концепции закона об, ставшей итогом многомесячных консультаций экономического и социального блоков правительства, пишет "Коммерсант"

Разработчики концепции предусмотрели условие, что при смене НПФ чаще одного раза в 5 лет граждане не будут терять инвестиционный доход (в отличие от существующей системы ОПС). Однако в таких случаях в новый фонд будут поступать лишь новые отчисления (от 1% до 6% от зарплаты гражданина). Основное тело пенсионного счета в ИПК будет переводиться из фонда в фонд также не чаще одного раза в 5 лет.

Представители отрасли встретили в штыки возможную фиксацию статус-кво задним числом. "Концепция должна предусматривать преемственность переходных кампаний с точки зрения учета всех застрахованных лиц, привлеченных в 2017 году, именно в системе ОПС, а не в ИПК",- предостерегает гендиректор НПФ "Будущее" Николай Сидоров.

"Год за годом фонд показывает низкую или отрицательную доходность, я хочу уйти из НПФ, пишу заявление, а моими деньгами недобросовестные или неквалифицированные люди продолжают пользоваться еще пять лет. Это привлекательности системе не добавляет",- уверен президент НАПФ Константин Угрюмов.

Корректировки законодательства чреваты и фиксацией прямых убытков для игроков, ведущих активную кампанию по привлечению клиентов - их счета они рискуют не увидеть и по истечении пятилетки. При этом по итогам 2017 года ожидается, что сменят фонды 3,5-4,5 млн человек. С учетом себестоимости привлечения в 2-3 тыс. руб. за клиента, совокупные годовые затраты НПФ на привлечение могут составить, по оценке директора группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрия Ногина, 8-10 млрд руб. "При этом никаких гарантий, что за пять лет гражданин не примет решение в пользу другого НПФ или не возьмет каникулы по уплате взносов в ИПК",- добавляет эксперт.

Аргументов в пользу массовости ИПК в концепции практически не осталось. Автоподписка, которую ранее продвигали ЦБ и Минфин, заменена на дополнительное соглашение к трудовым договорам между работодателем и сотрудниками, которое станет обязательным (правда, не уточняется в силу какого закона). Дополнительных стимулов для работодателей в сравнении с уже действующими льготами при формировании в НПФ корпоративных пенсионных программ (НПО) также нет. По оценке президента АНПФ Сергея Белякова, в случае замены автоподписки на публичную оферту к трудовому договору, в формировании ИПК будут участвовать не более 10% от участников ОПС (около 30 млн человек по итогам 2016 года).

Ни софинансирования со стороны государства, ни признания за гражданами права собственности на средства ИПК (ОПС де-юре является собственностью государства) в концепции также не прописано. Вместе с тем в концепции заявлена возможность для граждан перевести сформированные в НПО средства в ИПК.