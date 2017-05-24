Бизнес начал заполнять антикоррупционные анкеты

24 мая. FINMARKET.RU - Бизнес начнет отчитываться о противодействии коррупции, в том числе ежеквартально - о борьбе с подкупом иностранных должностных лиц. Сейчас новая система отчетности тестируется, следует из протокола совещания в Минэкономразвития, пишут "Известия". Новый формат отчетности правительство вводит для соответствия рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В протоколе заседания рабочей группы по противодействию коррупции под руководством замминистра экономического развития Саввы Шипова дано поручение четырем бизнес-организациям (РСПП, "Деловая Россия", ТПП и "Опора России") до 1 июля направить в Минэкономразвития "сведения о проведенных мероприятиях, на которых уделялось внимание вопросам борьбы с подкупом иностранных должностных лиц, и в последующем направлять такие сведения в Минэкономразвития ежеквартально". Кроме того, в протоколе дано несколько поручений по организации взаимодействия с бизнес-сообществом в целом по противодействию коррупции.

Источник в одной из компаний рассказал "Известиям", что письмо от правительства пришло 21 марта. К нему были приложены двеМинтруда, которые содержали 10 вопросов для головной компании и 15 - для дочерних и зависимых компаний.

"Направленный Минтруда опросник требует значительных трудозатрат на его заполнение. У многих компаний могут возникнуть трудности, им придется выделять незапланированные ресурсы специально на эти анкеты", - пояснил он.

Как пояснил газете представитель бизнес-организации, Минэкономразвития попросило готовивший анкеты Минтруд учесть пожелания бизнеса.

В пресс-службе Минтруда "Известиям" подтвердили, что направили в адрес объединений предпринимателей запрос c просьбой представить информацию о возникающих коррупционных рисках. Там также добавили, что до 1 июня принимают предложения о возможных подходах по организации взаимодействия с бизнес-сообществом, в том числе в части формулировок и числа вопросов анкеты.

Минтруд также предоставил изданию тестовые версии анкет. Вот примеры вопросов из них: "Используется ли в организации специализированное программное обеспечение, позволяющее работать с иными сведениями в целях предупреждения коррупции?", "Применяется ли в договорах с контрагентами антикоррупционная оговорка?", "Установлена ли обязанность работников уведомлять работодателя о возникшем или возможном конфликте интересов?" и др.

В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что ведомством уделяется особое внимание вопросам предотвращения подкупа иностранных должностных лиц в российской бизнес-среде. Эта деятельность ведется в рамках выполнения рекомендаций профильной рабочей группы ОЭСР.

"Согласно рекомендациям, в том числе необходимо уделять внимание вопросам повышения осведомленности бизнес-сообщества по вопросам предотвращения подкупа иностранных должностных лиц и стимулирования компаний к дальнейшему развитию и утверждению надлежащих программ или мер внутреннего контроля, этики и комплаенса", - пояснил представитель Минэкономразвития.

Всего такого рода работа ведется в более чем 50 странах мира.