Траты интуристов в России растут, но их число может снизиться

24 мая. FINMARKET.RU - В 2017 году траты иностранных туристов в России могут составить $8-8,5 млрд. Такие прогнозы делает старший аналитик Промсвязьбанка Игорь Нуждин. Этот показатель на 4-10% превышает уровень прошлого года ($7,7 млрд) и фактически сопоставим с оценкой 2015 года ($8,4 млрд). Рост объема трат, согласно оценкам И.Нуждина, произойдет за счет укрепления рубля и, соответственно, расходов интуристов в России, пишет "Коммерсант". Суммарное число путешественников, посещающих страну, по его мнению, не изменится по сравнению с 2016 годом — тогда приехало 7,8 млн человек.

Но участники туристического рынка пока делают более мрачные прогнозы. По словам гендиректора "Тари Тур" Марины Левченко, количество бронирований на первую половину лета снизилось примерно на 20%. "Наиболее заметное падение спроса на азиатском рынке, интерес со стороны туристов из Китая снизился на фоне роста стоимости рубля и тарифов на размещение в отелях",— указывает она. М.Левченко вспоминает, что еще зимой свободных мест для размещения туристов на лето не хватало: гостиницы закрывали бронирование на период проведения игр Кубка конфедераций. "Но, по всей видимости, распродать все эти брони не удалось, сейчас номера вернулись на рынок, но выкупать их туроператорам уже не имеет смысла: туры в Россию бронируются не менее чем за месяц-два",— поясняет она.

Руководитель департамента въездного туризма "КМП групп" Александр Макляровский считает, что общее падение турпотока не превысит 10%. "Туры действительно фактически подорожали, но поскольку путешественники оплачивали их еще зимой, возросшие расходы сейчас приходятся на туроператоров и агентов",— рассуждает он. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин единственный, кто ждет значительного увеличения числа организованных туристов. По его мнению, сейчас рост потока в Россию на 90% обеспечивают азиатские и ближневосточные туристы.

Посредственное начало летнего сезона на въездном рынке заметно контрастирует с результатами двух предыдущих лет. Возникший еще летом 2015 года на волне девальвации национальной валюты повышенный интерес интуристов к России конвертировался в рекордные показатели роста по итогам прошлогоднего сезона. Участники организованного рынка отмечали рост спроса на 30-50% из отдельных стран по итогам летнего сезона прошлого года и надеялись на подобное же летом 2017 года.

Текущая стагнация спроса со стороны интуристов совпадает с ухудшающимися показателями бронирований на внутреннем рынке, которые ранее отмечали туроператоры и системы самостоятельного поиска и покупки авиабилетов.