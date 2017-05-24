Мест в детских лагерях этим летом хватит не всем

24 мая. FINMARKET.RU - Этим летом в России может резко сократиться число детских летних лагерей, сообщил "Российской газете" член Координационного совета при президенте РФ по Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы Матвей Шпаро.

Ситуацию М.Шпаро проиллюстрировал на примере палаточных лагерей Подмосковья - в прошлом году их было 14, сейчас осталось 9. То же касается и стационарных учреждений.

Причин, по которым закрываются летние лагеря, много. Самый болезненный вопрос, как обычно, упирается в деньги. С прошлого года основные средства в организацию детского отдыха регионы должны искать в своем кармане. Но денег в местных бюджетах немного, особенно с учетом того, что 75 регионов из 85 должны федеральному бюджету. Если в 2016 году правительство выделило 4,6 миллиарда рублей на "оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации", то в 2017-м такие ассигнования не предусмотрены.

Первый зампред Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева рассказала со ссылкой на министерство образования, что деньги из федерального бюджета пойдут только на поддержку центров федерального значения, таких как "Артек". В этих лагерях отдохнут 72 тысячи человек. А всего за три летние смены в летних лагерях, в том числе городского типа, должны побывать более 5 миллионов детей.

Понятно, что нехватка финансирования детского летнего отдыха затрудняет решение многих других проблем, в том числе касающихся безопасности. Это значит, что нет гарантий, что прошлогодняя трагедия на Сямозере, унесшая жизнь 14 детей, не повторится снова.

Низкие зарплаты - одна главных из причин того, почему в детских лагерях нередко отсутствуют опытные инструкторы.

С 1 января вступили в силу изменения в законодательстве, ужесточающие контроль за работой детских лагерей. Законом предусмотрены профстандарты для работников организаций детского отдыха, прописаны общие требования к маршрутам передвижения детей, порядку их организации. До 1 января 2018 года все организации должны полностью привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями. Однако результаты проделанной работы пока не сильно впечатляют. Так, сенатор Валерий Марков дал понять, что законодатели пока не располагают данными, сколько детских лагерей сегодня в полной мере соответствуют новым стандартам.